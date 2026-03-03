MEC: 300 niños dan clases virtuales por obra inconclusa en San Vicente

Unos 300 niños siguen sin regresar a las aulas en el barrio San Vicente de Asunción, debido a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sigue sin terminar la reparación de techos, sanitarios y aulas en la Escuela Básica N° 317 Dr. Pedro P. Peña.

Los fondos fueron entregados por la cartera recién a mediados de diciembre, luego se llamó a licitación y se iniciaron los trabajos en enero. La obra tiene una extensión máxima de 60 días, que vence este viernes 6 de marzo, según indicaron desde la institución educativa.

El retraso en la entrega de recursos por parte del MEC, se dio en escuelas de todo el país, principalmente en Asunción y en Central, pese a que Luis Ramírez, ministro de Educación, se ufanó desde enero del 2025 de “recuperar” fondos para infraestructura escolar.

Ministro se ufanó de fondos para reparar escuelas

En una rueda de prensa el 17 de enero del año pasado, Ramírez había criticado que en los últimos 12 años, “los recursos que estaban en el MEC, se quedaron en cero”, lo que implicó que en todo ese tiempo, no contaron con presupuesto para la reparación de centros educacionales.

Ese día, se jactó de que el MEC vuelve a contar con “recursos mínimos, pero importantes” en el presupuesto 2025 para el mantenimiento y la reparación de infraestructura.

En el caso de la escuela Pedro P. Peña, al igual que en otros establecimientos capitalinos, se destinaron G. 249 millones, lo que sirve para reparar techos, reponer cisternas y cañerías en los baños y algunos arreglos en las aulas, además de la pintura de todo el local.

La directora, Graciela Zaldívar, explicó que esperan regresar a clases presenciales este lunes 9 de marzo, ya que los trabajos deben ser entregados el viernes, según contrato con la empresa BC Construcciones, propiedad de Betina Chancín.