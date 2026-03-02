MEC: denuncian que kits escolares llegaron con materiales rotos y defectuosos

El Ministerio de Educación (MEC), a cargo del ministro, Luis Ramírez, declaró el pasado viernes 27 de febrero como el “Día Nacional de los Kits”. Pese a la pomposa celebración oficial, en la que prometían la entrega de útiles en el 100% de las instituciones, la jornada estuvo marcada por la frustración de miles de estudiantes que aguardaban sus materiales, pero no los recibieron.

En las instituciones que sí recibieron los kits, hubo reclamos. El periodista Fabián Costa reportó denuncias de estudiantes del Colegio Nacional de Lambaré sobre bolígrafos rotos en sus paquetes.

Otros usuarios denunciaron graves defectos de fábrica, como cuadernos con la tapa colocada al revés, un error básico que pone en duda el control de calidad.

Fiasco

En la escuela y colegio República Argentina, a pasos del centro, los directores del nivel primario y secundario indicaron que recibieron los útiles, pero que tienen faltantes debido a que la matrícula de este año tiene variaciones. En la escuela anexa Colonia Belén, las docentes no aceptaron la entrega porque tenía demasiados faltantes, pese a que la matrícula casi no varió con respecto al año pasado.

En tanto, en la escuela San Francisco y San Blas de Zeballos Cué, donde hay más de 200 estudiantes de nivel inicial y escolar básica, también reportaron variaciones en la matrícula que no fueron cubiertas oportunamente. También se registraron faltantes en el Colegio Nacional Naciones Unidas de barrio Obrero, donde los útiles fueron entregados a casi todos los alumnos, excepto a uno del séptimo grado.

En zonas como Fuerte Olimpo y Pedro Juan Caballero, los directores ya habían advertido sobre faltantes críticos en sus instituciones.

Millonaria inversión

El Estado paraguayo realizó una inversión superior a los G. 113.419 millones (US$ 17,8 millones) para la provisión de estos kits escolares, que debían llegar a los 1.467.803 alumnos de locales escolares de gestión pública y privada subvencionada.

Para canalizar las quejas por útiles rotos o faltantes, el MEC habilitó las líneas telefónicas 0972-980715 y 0972-969508.

Los padres de los estudiantes lamentan que, por segundo año consecutivo, este operativo nacional haya sido un fiasco logístico, que deja a cientos de estudiantes sin útiles para estudiar.