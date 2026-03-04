Ante el calor extremo que afecta a funcionarios del Palacio de Justicia, una jueza fue internada en Paraguarí

Ante la desidia estatal y el intenso calor que deben soportar en sus lugares de trabajo, los funcionarios judiciales salieron de sus oficinas para exigir a las autoridades una solución inmediata al problema de climatización.

Al término de la protesta, la jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, Liduvina Otazú de Mereles, se descompensó y atribuyó el episodio al excesivo calor en su oficina, ubicada en el segundo piso del edificio. Fue trasladada a un sanatorio privado del distrito, donde quedó internada y se encuentra estable, según se informó.

Los funcionarios denunciaron que trabajan en oficinas divididas por mamparas, sin ventilación natural y sin ventanas que permitan la circulación de aire. Indicaron que los ventiladores que algunos traen de sus casas resultan insuficientes ante el calor extremo.

Lourdes Caballero, de la Oficina de Mediación, expresó que comprenden que el proceso de licitación lleva su tiempo, pero insistió en que la situación requiere medidas excepcionales. “Necesitamos una solución ahora. Esto está afectando nuestra salud física y mental. Trabajamos con problemas de la gente y ya tenemos una sobrecarga importante”, señaló.

Añadió que las condiciones actuales dificultan brindar un servicio adecuado a los usuarios de justicia. “No es un lugar digno para trabajar. Nos falta ventilación, nos falta oxígeno”, reclamó angustiada.

Buscan alternativa de solución

Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Rosalinda Guens, explicó que se están evaluando distintas alternativas mientras avanza el proceso de licitación para la adquisición de un nuevo equipo de climatización.

Indicó que se analiza la posibilidad de abrir el sistema actual —un chiller de antigua data— para determinar con precisión la magnitud del desperfecto. “Tenemos que saber cuál es realmente el problema. Para eso se necesita la intervención de técnicos especializados”, manifestó.

Señaló que la Corte Suprema de Justicia ya autorizó el presupuesto para la compra de un nuevo chiller mediante licitación pública, proceso que se encuentra en curso y debe ajustarse a los plazos legales.

La presidenta reconoció que mientras se cumplen los trámites administrativos, magistrados y funcionarios continúan soportando las altas temperaturas. “Todos estamos en la misma situación y buscamos una solución de fondo”, afirmó.

Comunicado de la Presidencia del Consejo

La Presidencia del Consejo de Administración a través de un comunicado informó sobre la situación del sistema de aire acondicionado del edificio judicial.

El escrito señala “Somos plenamente conscientes de las dificultades que las altas temperaturas generan en la labor diaria de magistrados, funcionarios, profesionales del derecho y, especialmente, en cada ciudadano que acude en busca de justicia. Esta realidad no nos es indiferente; por el contrario, nos ocupa y nos moviliza desde el primer momento”.

Es importante destacar que los Superintendentes de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Prof. Dr. Victor Ríos Ojeda y Prof. Dr. Gustavo Santander Dans, han acompañado activamente desde el inicio todos los reclamos y gestiones realizadas. Gracias a ese trabajo conjunto, la Corte Suprema de Justicia ya autorizó y ordenó la provisión del presupuesto necesario para la adquisición de un nuevo chiller, lo que representa un paso firme hacia la solución definitiva.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de llamado a licitación pública, procedimiento que debe desarrollarse respetando los plazos legales y administrativos que garantizan transparencia y correcta utilización de los recursos públicos.