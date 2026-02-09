Vaquita por ventiladores: así enfrentan el calor los funcionarios del Palacio de Justicia de Paraguarí

Funcionarios judiciales de la Circunscripción Judicial de Paraguarí expresaron su indignación al señalar que desde hace seis años soportan un sistema de climatización obsoleto y que, pese a reiterados reclamos, las mejoras solo alcanzan a las oficinas de los magistrados.

Mientras tanto, funcionarios, abogados litigantes y familiares de personas procesadas deben soportar diariamente el sofocante calor en pasillos y áreas comunes, situación que se agrava entre las 10:00 y las 15:30 horas.

Una funcionaria, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, afirmó que son los propios trabajadores son quienes hacen “vaquitas” para reunir dinero y adquirir ventiladores. Señaló además que, mientras algunos jueces y camaristas cuentan con aire acondicionado en sus oficinas, los funcionarios de menor rango trabajan en la precariedad, incluso en oficinas sin ventanas.

A esta situación se suma que en algunos pasillos no está funcionando el sistema de seguridad de circuito cerrado, que, aunque constituye un problema menor, también urge solucionar, según refiere la denuncia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Colegio de Abogado de Paraguarí exige intervención ante escándalos de corrupción judicial

Abogado habla de trato inhumano

El abogado pasillero Carlos Arce denunció las condiciones inhumanas en las que deben desempeñar sus funciones los profesionales del derecho en la sede judicial de la Décima Circunscripción Judicial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que el calor resulta insoportable para trabajar y sostuvo que las oficinas públicas deben estar en condiciones adecuadas no solo para magistrados y funcionarios, sino también para abogados y ciudadanos que acuden a realizar trámites y participar en audiencias.

Remarcó que se trata de un problema de larga data que se vuelve más crítico con las altas temperaturas actuales.

Lea más: Desvinculan a 19 funcionarios judiciales de la Circunscripción Judicial de Paraguarí

Autoridades admiten el problema y prometen solución

La presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial, Rosalinda Guens, admitió la problemática y explicó que el cambio del sistema de climatización realizado tuvo una duración de dos años y que ahora, en enero, volvió a presentarse el inconveniente.

Agregó que están en proceso para dar una solución al problema. Mientras tanto, funcionarios y magistrados recurren a medidas paliativas, como la utilización de ventiladores y equipos de aire acondicionado que traen de sus hogares.

Guens reconoció que el inconveniente responde a la obsolescencia del sistema de climatización central y que la recomendación técnica es su reemplazo total.

También dijo que esta situación afecta no solo al Poder Judicial, sino también a otras instituciones estatales.

“Las instituciones públicas no siempre tienen la capacidad de comprar o adquirir oportunamente este tipo de equipamientos”, señaló, relatando incluso experiencias similares en universidades donde la falta de climatización impide el normal desarrollo de actividades.

Informó que ya se iniciaron los procesos administrativos para la adquisición de un nuevo chiller, que es un nuevo sistema del aire acondicionado, que demandará una inversión aproximada de G. 250 millones, a concretarse ad referendum.

Finalmente, señaló que el presupuesto institucional, que supera los G. 40.000 millones, resulta insuficiente para atender todos los reclamos, por lo que la solución definitiva recién se concretaría en los próximos meses. “Mientras tanto, nos manejamos como podemos”, concluyó.