Víctor Ríos pidió disculpas y calificó de “infierno” trabajar en el Palacio de Justicia de Paraguarí

Funcionarios de la Décima Circunscripción Judicial señalaron que el sistema de climatización central dejó de funcionar totalmente, exponiéndolos a jornadas laborales extremas en medio de las altas temperaturas.

Abogados litigantes y familiares de personas procesadas también deben soportar el sofocante calor, mientras que los funcionarios que trabajan en espacios divididos por mamparas califican la situación como inhumana.

La problemática fue abordada durante el acto de posesión del cargo del nuevo miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Niñez y la Adolescencia, Germán Leonardo Benítez Silva, realizado en la sede judicial de Paraguarí.

Del acto participaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia y superintendentes de la circunscripción, Víctor Ríos y Gustavo Santander. En la ocasión Ríos pidió disculpas en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es un “infierno”

El ministro de la CSJ señaló “es un infierno esto”, reconociendo el sufrimiento de los funcionarios judiciales y de los usuarios del sistema, y admitiendo la gravedad de la situación edilicia.

El ministro pidió disculpas en nombre de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que la falta de solución inmediata no responde a desinterés, sino a cuestiones técnicas complejas.

“Tenemos empatía con ustedes, las 24 horas estamos pensando en una solución”, manifestó. Agradeció además el esfuerzo de los funcionarios que continúan cumpliendo sus funciones pese a las adversidades.

Indicó que un equipo técnico enviado desde la CSJ se encuentra evaluando el sistema eléctrico y las instalaciones del edificio para definir medidas urgentes a realizar en el lugar.

La situación afecta no solo a los trabajadores judiciales, sino también a abogados litigantes y familiares de personas procesadas, quienes deben soportar diariamente el sofocante calor en pasillos y salas de espera.

Los funcionarios que trabajan en oficinas divididas con mamparas describen el ambiente laboral como inhumano, al punto de afectar su salud y desempeño.

Soluciones paliativas mientras avanza la licitación

El ministro explicó que, a partir del informe técnico, se determinará cuántos aparatos individuales de aire acondicionado podrán instalarse como solución de emergencia para mitigar el calor extremo.

Ríos aclaró que primero requieren tener el informe técnico porque lo que no se quiere que “el remedio sea peor que la enfermedad” y que la instalación se realizará de manera estratégica, priorizando las áreas más críticas.

Señaló que el sistema de climatización central tiene aproximadamente 12 años de antigüedad, aunque su vida útil debería alcanzar los 30 años, lo que evidenciaría fallas de mantenimiento.

Ríos confirmó que la recomendación técnica es el reemplazo total del sistema, cuyo costo rondaría los G.375 millones.

Para ello, la Corte Suprema de Justicia se comprometió a aprobar una reprogramación presupuestaria, cuyos fondos estaban previstos para otros fines para que sean destinados para atender la urgencia dramática que atraviesa la Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Plazos largos y un verano difícil

Según el ministro Ríos lo anunciado, el llamado a licitación podría realizarse a partir del primer día de marzo, aunque advirtió que los procesos administrativos demandan tiempo.

Finalmente, dijo que uno dice que en 60 o 120 días se podría solucionar, “pero acá cinco minutos en este calor ya es una enfermedad”, expresó el ministro.