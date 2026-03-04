Denunciado por coacción sexual y violación continúa en comisaría pese a orden judicial de traslado a reclusorio

El hombre fue denunciado el pasado 14 de enero y, tras permanecer con paradero desconocido, se presentó voluntariamente el 16 de febrero ante las autoridades, quedando detenido en la Comisaría de San Estanislao, departamento de San Pedro.

La fiscal Irma Arias formuló imputación contra Leonardo Machado Orihuela (69), por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación, y solicitó la aplicación de prisión preventiva. El Juzgado de Garantías de la zona hizo lugar al pedido y ordenó su reclusión en la cárcel regional de San Pedro.

Posteriormente, la defensa del imputado solicitó la revisión de la medida con el objetivo de obtener arresto domiciliario. Al no prosperar ese planteamiento, pidió que el procesado sea trasladado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y no a la penitenciaría regional.

Lea más: Condenan a Erico Galeano a 13 años de cárcel por nexos con esquema narco de A Ultranza

Tanto el Ministerio Público como la querella se allanaron al pedido de traslado a la sede policial especializada. Sin embargo, el procesado continúa en la comisaría local, a la espera de que se concrete la resolución administrativa del Instituto Penal para su admisión en el reclusorio correspondiente.

La familia de la víctima y la querella insisten en que se cumpla la orden judicial y se efectivice el traslado del imputado a un centro penitenciario, conforme a lo dispuesto por el juzgado.