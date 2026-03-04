Condenan a Erico Galeano a 13 años de cárcel por nexos con esquema narco de A Ultranza

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Pablino Escobar e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, dictó su veredicto y condenó a 13 de años de cárcel al senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, como derivación de sus vínculos con el narcotráfico, surgidos a partir de la causa A Ultranza Py.

El colegiado convocó para las 8:30 al legislador Galeano y a sus abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, así como a los representantes del Ministerio Público, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, para la presentación de la réplica y dúplica, por parte de los segundos y los primeros, respectivamente.

Sin embargo, la Fiscalía optó por no hacer uso de su derecho a réplica y por ende, la defensa así no podía presentar dúplica, los jueces se retiraron a deliberar poco después de las 9:00.

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca habían pedido una condena a 17 años de cárcel para el legislador, mientras que la defensa afirmó en sus alegatos finales que Galeano debía ser absuelto de culpa y reproche porque había duda en cuanto a su participación en los hechos que fueron juzgados.

