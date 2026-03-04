Familias afectadas por temporal claman asistencia por parte de las autoridades

Las dos familias afectadas por el temporal que azotó en la tarde del martes en la zona de San Miguel, Misiones, relataron que las fuertes ráfagas de viento duraron solo segundos, lo cual bastó para dejar cuantiosos daños materiales. Además, claman por asistencia de las autoridades, ya que son de escasos recursos.

“Hasta ahora nadie de la Municipalidad se acercó a nosotros para ver aunque sea qué nos pasó. Yo soy una persona de escasos recursos, no tengo un trabajo fijo y lo que nos ocurrió es muy grave y hoy en día todo es muy costoso. Para la reparación necesitamos chapas, maderamen, ladrillo y cemento”, indicó Dima Ester Benítez Espínola, afectada por el temporal.

La misma relató que alrededor de las 17:00 estaban tomando tereré con su hija que vive con ella y de repente empezó la inestabilidad climática y decidieron ingresar a la vivienda y minutos más tarde, cuando la misma se dirigió a la cocina para hacer algunas diligencias, sintió el fuerte viento, lo cual ocasionó el destecho de un sector de su vivienda.

“Muy grande nos asustamos y este sector afectado por la tormenta corresponde a la habitación de mi hija y mis nietos, la cual uno es de 3 años y otro de 9 meses, quienes afortunadamente no estaban en la pieza cuando ocurrió todo esto. Más de 30 años estamos en este lugar y es la primera vez que pasamos por esto”, relató Benítez.

Otra de las familias afectadas con la destrucción total de su galpón es la de Ángel Giménez, quien relató que las fuertes ráfagas de vientos solamente duraron segundos para dejar cuantiosos daños materiales a su paso.

“A las 17:00 inició con una llovizna débil que fue aumentando con los minutos y de repente llegó un fuerte viento tipo torbellino, que levantó toda la estructura el techo del galpón que tenemos en nuestro patio pegado con la vivienda principal, llevándolo hasta la calle. Afortunadamente salimos ilesos, ya que yo estaba mirándole a mi señora, quien fue a rescatar a su mascota, que estaba en el sector del galpón destechado”, señaló Giménez.

El mismo indicó que tampoco se acercaron aún junto a ellos desde la Municipalidad para realizar los relevamientos de datos para una asistencia; pero de igual manera ellos ya iniciarán los trabajos de reparación de la zona afectada en su vivienda porque es un sector muy utilizado por la familia.

Realizando un recorrido por la ciudad de San Miguel, se observa también la caída de algunos árboles como también el desgajamiento de otros. Desde la Municipalidad local mencionaron que están realizando las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Emergencia Nacional, para la asistencia a estas familias afectadas por el temporal.

Otra zona que fue afectada es la comunidad de Caje Kue, una de las compañías de la ciudad de San Ignacio, Misiones, donde una vivienda fue destechada totalmente, la cual pertenece a Paulino Aranda, pero el mismo no vive en dicho lugar ya que fue recientemente construido.