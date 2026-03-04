Hospital General de Itapúa se queda sin tomógrafo y los estudios se realizan en clínicas privadas

Desde este miércoles 4 de marzo se pone en práctica el protocolo de contingencia para asegurar el acceso a estudios de imágenes por parte de la empresa Medicina por Imágenes Paraguay (Medimap), adjudicada con la prestación de estos servicios en el Hospital General de Itapúa (HGI).

Según comunicaron a los directivos del HGI, el tomógrafo que operaba en la institución sufrió un desperfecto en el tubo de rayos X, lo que requiere el reemplazo de esta pieza. El equipo biomédico está fuera de servicio desde el 26 de febrero y se estima que la reparación tendrá un plazo de 30 días. El motivo de la avería sería una sobrecarga de trabajo y la pieza habría cumplido su vida útil, según refieren.

Ante la situación, la empresa se hace cargo de la prestación del servicio de estudio de Tomografía Axial Computarizada (TAC), sin costos para el paciente, que se realiza en clínicas privadas de Encarnación.

Las autoridades de la Séptima Región Sanitaria informaron que este mecanismo está estipulado en el contrato de concesión y no tendría sobrecostos para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

El director de la región sanitaria, doctor Jorge Ayala, explicó que el equipo del Hospital Regional de Encarnación, que sí pertenece al MSPBS, está en funcionamiento. El equipo fue instalado el 4 de marzo de 2024 y registra tres episodios de averías en el año 2025.

Acceso a TAC

La VII Región Sanitaria informó que el tomógrafo del Hospital Regional de Encarnación permanece operativo en su horario regular, de lunes a viernes, desde las 07:00 por la mañana y desde las 13:00 por la tarde.

En el caso del HGI, es la empresa quien se encarga de garantizar el acceso al estudio. El sistema de turnos sigue siendo el mismo y se realiza en el HGI. De ahí se derivan los pacientes hasta las clínicas privadas donde tendrán acceso al estudio.

Medicina por Imágenes Paraguay (Medimap) tiene la concesión hasta 2030 de la provisión de estudios de imágenes en el Hospital General de Itapúa, por contrato abierto 271/2024, en el marco de la Licitación Pública Nacional (LPN) 107/2024. El contrato plurianual representará una inversión de G. 360.000 millones.

El consorcio está compuesto por las empresas Asistencia Médica Sanatorial (AMSA), IMAP SA y Protección Médica SA. Están representados legalmente por Alejandra Aguilera Cabrera, Carlos Guillermo Martín Camperchioli, Gabriel Ávila Corvalán y Ronald Amado Rolón Amarilla Lailla.