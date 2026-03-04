Nacionales
Paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó estará cerrado este jueves por mantenimiento

El paso fronterizo por la Central Hidroeléctrica Yacyretá estará inhabilitado este jueves.
Gentileza

La interrupción del tránsito se extenderá de 08:30 a 15:00 debido a trabajos programados en la Central Hidroeléctrica. Se recomienda a los viajeros tomar las previsiones necesarias.

Por ABC Color

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) comunicó que el paso fronterizo que conecta las ciudades de Ayolas (Misiones, Paraguay) con Ituzaingó (Corrientes, Argentina) permanecerá cerrado temporalmente este jueves 5 de marzo.

Según el reporte oficial, la restricción de circulación iniciará a las 08:30 y se extenderá hasta las 15:00.

Esta medida responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), sobre cuyo coronamiento se asienta el vial internacional.

Desde la institución instan a los usuarios y transportistas que habitualmente utilizan esta vía de integración a planificar sus itinerarios con antelación para evitar contratiempos.

Una vez concluidas las tareas técnicas en la represa, el tránsito será rehabilitado en sus horarios y condiciones habituales.