Paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó estará cerrado este jueves por mantenimiento

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) comunicó que el paso fronterizo que conecta las ciudades de Ayolas (Misiones, Paraguay) con Ituzaingó (Corrientes, Argentina) permanecerá cerrado temporalmente este jueves 5 de marzo.

Según el reporte oficial, la restricción de circulación iniciará a las 08:30 y se extenderá hasta las 15:00.

Esta medida responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), sobre cuyo coronamiento se asienta el vial internacional.

Desde la institución instan a los usuarios y transportistas que habitualmente utilizan esta vía de integración a planificar sus itinerarios con antelación para evitar contratiempos.

Lea más: EBY: Funcionarios temen posibles sanciones por “ley del silencio”

Una vez concluidas las tareas técnicas en la represa, el tránsito será rehabilitado en sus horarios y condiciones habituales.