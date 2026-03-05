A pesar de las deudas, las empresas siguen cumpliendo con el programa Hambre Cero en Concepción

Una de las empresas proveedoras es Grupo Altair, representado por Luis Mendoza. Esta firma llega a 143 centros educativos del departamento de Concepción, en los distritos de Horqueta, San Lázaro, Paso Barreto, Belén y Arroyito. El presupuesto supera G. 113.825 millones.

La otra empresa es Blanca Nieves, representada por Blanca Nieves Rodríguez Braun, que suministra a 165 instituciones y dos extensiones, ubicadas en los asentamientos Aquino Kue y San Miguel, en el distrito de Concepción, además de establecimientos escolares situados en los distritos de Loreto, Yby Yaú, Paso Horqueta, Itacuá, San Alfredo y San Carlos del Apa.

Posee dos contratos: el primero por más de G. 31.110 millones y el segundo por más de G. 124.869 millones.

La tercera empresa es Ladero Paraguayo SA, representada por Luis Jean Pujol, que, según el contrato, debe llegar con el servicio alimenticio a 38 escuelas del primer departamento. El presupuesto asignado supera G. 30.049 millones.

“Error muy grande”

El presidente del Consejo de Intendentes del departamento de Concepción y jefe comunal de Concepción, Bernardo Villalba Ayala (ANR, HC), calificó como un error muy grande la decisión de la Cámara de Senadores con relación al control de los fondos del programa Hambre Cero.

“Yo creo que es un error muy grande de parte del Senado de no hacer un análisis minucioso de la situación. Nosotros, dentro del distrito de Concepción y como presidente del Consejo de Intendentes, no he recibido ninguna sola queja ni denuncia por parte de mis colegas intendentes sobre el servicio o mal estado de los alimentos”, afirmó.

“Quitar la descentralización y centrarlo todo en Asunción nunca va a ser la solución”, afirmó.