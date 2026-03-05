En el 16° intento inició la audiencia preliminar del caso Berilo

Poco antes de las 9:00 de este jueves el juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios dio por iniciada la audiencia preliminar, por el caso Berilo, contra Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, el ex diputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado, principales acusados en esta causa penal.

El Ministerio Público acusó en 2019 y se ratificó en 2022 sobre ello, por los hechos de comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación a Cucho Cabaña; y contra Ulises Quintana por asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Es preciso señalar que, tras suspenderse en un total de 15 oportunidades, finalmente se sustanció así la audiencia en la cual el juez de garantías analizará los presupuestos y elementos que presente la fiscalía, representada por la fiscala Lorena Ledesma, si eleva o no a juicio oral y público el caso.

Por la causa Berilo, están también acusados por presuntos hechos punibles ligados al tráfico internacional de drogas y lavado de dinero proveniente del tráfico de sustancias prohibidas son: Gloria López Ramírez, Marcelo Cabaña, Yisella Ramírez, Humberto Rodríguez, Carlos Brítez, Jorge Ríos, Diego Medina y Sixto Ramón Arias.

La nómina de acusados por la Fiscalía se completa con: Luis Ricardo Yegros Fariña, el exfiscal Gustavo Yegros, Flora Lidia Ayala, Juan José Alonso, Víctor López Acuña, Richard Sebriano, Celso Ortega, Nelson Barrios, Alcides Villagra, Melchor Cabrera, Wilder Amarilla, Cristian Vázquez y Selva María Chaparro.

Acusación contra Reinaldo Cucho Cabaña, Ulises Quintana y otros

El operativo Berilo que desarticuló una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas, fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos simultáneos que estuvieron a cargo de fiscales y agentes antidrogas.

El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo lo inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la Fiscalía.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que su campaña política fue financiada por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.