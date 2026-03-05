JEM inicia de oficio investigación a jueza Karen González por candidatura al CM

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en su sesión ordinaria y por unanimidad de votos, resolvió iniciar de manera oficiosa una investigación preliminar con relación a Karen Leticia González Orrego, jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial del 17° Turno de la Capital.

Dicha moción fue del vicepresidente 2° y ministro de la Corte, César Garay, que tuvo acompañamiento del ministro de la Corte y vicepresidente 1° del órgano, Manuel Ramírez, del senador Mario Varela, el diputado Diego Candia, el consejero Enrique Berni y la presidenta del Jurado, Alicia Pucheta.

Sobre el caso, la jueza Karen Leticia González Orrego se había candidatado en el año 2025 como miembro suplente del Consejo de la Magistratura (CM), en representación de la Facultad de Derecho de las universidades nacionales. En esa lista estaba el oficialista Gustavo Miranda, como miembro titular del CM.

La diligencia en el órgano juzgador de jueces, fiscales y defensores públicos, se llevará a cabo luego de que sus integrantes hayan tomado conocimiento del caso mediante una publicación periodística sobre la candidatura de la magistrada, esposa de Jorge Bogarín, contrariando el artículo 254 de la Constitución Nacional que prohíbe a los magistrados de ejercer otro cargo público o privado, salvo la docencia.

Acusador de jueza Karen González fue apercibido por el JEM

De acuerdo con los antecedentes del caso, expuestos por el vicepresidente 2° César Garay, el 4 de julio de 2025, el abogado Federico Campos López Moreira acusó a la jueza en lo Civil y Comercial Karen Leticia González Orrego, por supuesto mal desempeño de funciones y comisión de hechos punibles.

En tal sentido, según refirió Garay, se emplazó al acusador en los términos de la Ley N° 6814/2021 por 5 días para acreditar su condición de litigante, bajo condición de apercibimiento en caso de que no cumpla con este requerimiento. Sin embargo, al cumplirse el plazo, la condición no se cumplió.

El abogado acusador manifestó que había realizado su presentación en calidad de profesional y como ciudadano afectado por actos de corrupción y mal desempeño de funciones.

En este sentido, el JEM también resolvió en forma unánime hacer efectivo el apercibimiento al acusador y dar por desistido al recurrente en los términos que formuló en su escrito presentado ante el órgano.

Jueza renunció para “preservar institucionalidad”

El 15 de abril de 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó como jueza del fuero Civil y Comercial a Karen Leticia González Orrego, quien, pese a lo establecido en la norma máxima de la República del Paraguay, lanzó su candidatura como miembro suplente del Consejo de la Magistratura, en mayo de 2025.

González Orrego acompañaba al miembro titular del Consejo de la Magistratura, Gustavo Miranda, quien representa a las universidades nacionales y actualmente ejerce la vicepresidencia, incluso en el periodo pasado estuvo como presidente del órgano extrapoder.

La postulación de la magistrada para la suplencia en el órgano que designa a magistrados y operadores de justicia, causó molestia y derivó en la denuncia del abogado Federico Campos López Moreira ante la Corte Suprema de Justicia y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En este último órgano, por supuesto mal desempeño de funciones y violación de las normas constitucionales.

Sin embargo, la jueza González presentó renuncia de su candidatura el 3 de julio ante el Tribunal Electoral Independiente (TEI), conformado por decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales, días antes de las elecciones. De acuerdo con lo que había señalado en un comunicado, a través de su redes sociales la magistrada renunció para “resguardar la institucionalidad de la Facultad de Derecho de la UNA y evitar suspicacias sobre su labor como magistrada”.