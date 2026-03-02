Importante movimiento turístico en Encarnación durante primer finde largo del año.

Un importante movimiento turístico se evidencia con una gran afluencia de bañistas en la Playa San José de Encarnación, considerada uno de los destinos más importantes de la capital de Itapúa. El intenso calor con temperaturas de hasta 37 °C invitó a los visitantes a disfrutar de las templadas aguas del río Paraná.

La cantidad de movimiento se da incluso con la temporada alta de verano prácticamente cerrada tras el inicio de clases. No obstante, los atractivos de la ciudad están habilitados todo el año, y se convierten en una seductora invitación para aprovechar un feriado o fin de semana largo, para hacer una escapada hasta la “Perla del Paraguay”.

Además, este fin de semana estuvo marcado por un importante movimiento en las playas y la costanera, a pesar de que con el inicio de clases suele presentarse un descenso del movimiento turístico en la región.

Grandes actividades como el Natsumatsuri y el Tereré Fest, que se desarrollaron este fin de semana, contribuyeron a que la ciudad sea un destino elegido por los turistas. Las autoridades locales apuestan por mantener a Encarnación como un destino para visitar durante todo el año, y no solo durante la temporada alta.

Feriado largo

El traslado del feriado por el primero de marzo contribuyó a fomentar el turismo interno durante este fin de semana. El presidente de la República, Santiago Peña, emitió el decreto por el cual muda el feriado por el Día de los Héroes, del domingo 1 de marzo al lunes 2 de marzo, para así tener el primer “finde largo” del año.

Los siguientes feriados serán los de Semana Santa, en las fechas 2 y 3 de abril. Luego, se viene un finde largo gracias al feriado del Día del Trabajador.

Luego, los festejos patrios traerán un finde más largo, pues el 14 de mayo es jueves y el 15 cae viernes.