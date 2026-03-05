San Bernardino: vecinos se movilizarán contra invasiones

Durante la actividad, los participantes recorrerán las zonas afectadas por las invasiones, llegarán a la Municipalidad para exigir explicaciones sobre la situación y finalizarán frente a la casa del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) como señal de protesta. Los vecinos aseguran que esta movilización busca visibilizar un problema que preocupa a la comunidad y que afecta directamente la tranquilidad y seguridad de la ciudad.

San Bernardino, reconocida por sus atractivos turísticos y por ser un destino residencial de familias locales y visitantes, ha visto en los últimos años un aumento de ocupaciones irregulares de terrenos, generando conflictos legales y sociales.

Los ciudadanos de San Ber coinciden en que estas invasiones ponen en riesgo el orden urbano y la convivencia entre vecinos, además de afectar la planificación de la localidad y la preservación de espacios públicos.

Los promotores de la caravana invitan a todos los vecinos a sumarse a la protesta, llevar banderas, pancartas y camisetas, y participar de manera pacífica en esta demostración de unidad y defensa de la zona.

Con esta movilización los residentes buscan generar conciencia en las autoridades sobre la necesidad de tomar medidas concretas para garantizar el respeto a la propiedad y la seguridad de todos los habitantes.

Antecedentes

El 11 de febrero de 2026, propietarios y residentes de siete urbanizaciones, enviaron una nota a los intendentes de San Bernardino y Ypacaraí denunciando ocupaciones e invasiones irregulares de terrenos privados en la zona de El Cortijo y frente al acceso a Casa Blanca, con presencia continua de personas y servicios ya instalados pese a ser ilegales.

El 14 de febrero de 2026, Vecinos de la urbanización El Cortijo, volvieron a denunciar otra invasión de un predio privado, esta vez situado en un área protegida cerca del Museo Aviadores del Chaco, con más de 200 familias instaladas y preocupación por impacto ambiental y falta de claridad jurídica sobre la propiedad.

Según residentes de San Bernardino, la primera invasión en el área protegida se remonta a inicios de 2023, aunque con menor cantidad de ocupantes en ese entonces.

