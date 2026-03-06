Caso Mercat: jueza decreta libertad ambulatoria de abogado ligado a Walter Galindo

El abogado Crispín Gilberto Rojas García (42) pasará de cumplir arresto domiciliario a tener libertad ambulatoria, así lo determinó la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, en su Auto Interlocutorio (AI) N° 48. Es sospechoso en la causa Mercat de haber operado con el pago de coimas, para liberar al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, en 2021.

La Fiscalía imputó al abogado Crispín Rojas por la supuesta comisión de los hechos punibles de soborno agravado, uso de documentos no auténticos y también, el uso de certificado de salud de contenido falso.

La magistrada además dispuso otras medidas que deberá cumplir el encausado, como las prohibiciones de salir del país, sin previa autorización del juzgado y también la de ponerse en contacto con los demás co-acusados, bajo ningún medio de comunicación, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de estas, las reglas le serán revocadas y se dictará su prisión.

Así también, le impuso la obligación de residir en el mismo sitio, no pudiendo cambiarlo sin expresa autorización del juzgado y de comparecer ante el Juzgado, dentro de los primeros cinco días de cada mes.

A modo de garantizar el sometimiento de Rojas al proceso penal bajo libertad ambulatoria, la juez Montanía trabó embargo preventivo sobre un inmueble del distrito de San Lorenzo, registrado a nombre de Marcos Adolfo Aquino Britos, hasta cubrir la suma de G. 500.000.000.

Abogado vinculado a Galindo se expone a 15 años de cárcel

La imputación presentada en mayo de 2022 señala que el Abg. Crispín Gilberto Rojas García habría abonado sumas de dinero, que le fuera entregado por el acusado Walter José Galindo Domínguez, para la elaboración de los certificados médicos de fecha 4 de abril de 2021, específicamente el informe del Lic. en Enfermería Sixto Cabrera; así como para la elaboración del dictamen de fechas 27 de mayo de 2021 y 24 de junio de 2021, de la médico forense Ana Stael Alfonso.

En su carácter de abogado, el procesado también habría presentado dichos instrumentos, además del diagnóstico con membrete del Hospital de Barrio Obrero, en la audiencia de revisión de medidas en fecha 28 de mayo de 2021, ante el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Lambaré, a fin de obtener medidas sustitutivas a la prisión para Galindo Domínguez.

Por otra parte, el Ministerio Público señala que en fecha 31 de octubre de 2021 Crispín Rojas habría presentado los certificados suscritos presuntamente por el Dr. Luis López para justificar el incumplimiento de las medidas por parte de Galindo.

Al respecto la jueza de Garantías Rosarito Montanía resalta que los tipos penales atribuidos al letrado, en caso de concurso de hechos punibles, conforme a lo previsto en el Art. 70 del Código Penal, la pena podría ser aumentada a 15 años de privación de libertad, haciéndose necesaria en consecuencia la presencia del mismo, a los efectos de que pueda someterse a las resultas del presente proceso penal.

Audios revelaron esquema de “blanqueo”

En el tiempo que Walter Galindo estuvo sujeto al proceso, supuestamente negoció con las “jugadoras” de Villa Elisa - en supuesta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de “Dra.” y “Dr.”.

En el marco de sus diligencias la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga incautada hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio.

Si bien el requerimiento conclusivo debía presentarse en noviembre, la fiscala ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo.

Ya de cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a Gómez y en su reemplazo asumió la fiscala Hermengilda Cubilla, que también fue recusada y asistió a la audiencia el fiscal Osmar Segovia, quien se allanó al sobreseimiento definitivo para la tenencia de drogas. En cuanto a los hechos de reducción, la placa fue devuelta y el daño reparado, y la violación de Ley de armas, no se configuraba en un delito, por lo que Bracho otorgó criterio de oportunidad.

Condenas en el caso Mercat: Walter Galindo pasará 19 años en la cárcel

El 9 de diciembre de 2025, Walter Galindo, líder de la estructura anulada en el caso Mercat, fue condenado por unanimidad a 19 años de cárcel por los jueces Pablino Barreto (presidente), Ana Rodríguez y Juan Dávalos, integrantes del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.

Junto a Galindo también fue condenada su pareja Luz Antonella Guerrero Quintana, a 13 años de cárcel como coautora de los hechos punibles de comercialización de sustancias estupefacientes y por soborno agravado, en la modalidad de ofrecimiento.

La nómina prosigue con Nayeli María Auxiliadora Ortiz Domínguez, hermana de Galindo, condenada 3 años de cárcel; Fernando Rafael Silva Riveros, alias “Colo”, sentenciado a 12 años de prisión, Cristhian David Galeano Lugo, alias “Caco”, quien recibió una pena privativa de libertad de 11 años, Gerardo Vidal Vallejos Soler, condenado a 12 años y Fernando Adrián Ocampos Benítez, condenado a 10 años de cárcel.

A 5 años de pena privativa de libertad fueron sentenciados Lucas Ezequiel Rodríguez Figueredo, Héctor David Rivas Cáceres, Marcos Ocampos Benítez, Marcos David Ortellado, Fares Dan Ortiz Deleón y Pedro Godoy Rivas; y a 4 años de prisión los acusados Alberto Fernando Emanuel Paniagua Mustto, alias “Pobre”; y César Godoy Giménez.

Galindo lideraba una narco empresa

En el juicio oral la fiscal María Irene Álvarez logró probar que Walter Galindo comercializaba drogas hace ocho años, hecho que fue descubierto mediante las escuchas realizadas en el marco de la Operación Mercat, que inició en diciembre de 2020 y finalizó con los allanamientos ejecutados en marzo del año 2022.

Luego de conocer la sentencia la agente de la Unidad de Lucha contra del Narcotráfico y Crimen Organizado destacó que Gerardo Vallejos, Fernando Silva Rivero, Cristian Galeano Lugo y Fernando Ocampo formaban del primer anillo de Galindo.

Estos tenían sus propios clientes y reportaban esas ganancias; por su parte Luz Guerrero tomó la posta de esa comercialización cuando él (Galindo) fue detenido y llevado a prisión, de acuerdo con lo probado en juicio por el Ministerio Público, mediante los audios de las llamadas interceptadas.

Consultada sobre la condena de Galindo, para quien había solicitado una pena de 21 años de cárcel, la fiscal María Irene Álvarez dijo estar conforme con la resolución del Tribunal de Sentencia, tanto en el caso del líder del esquema criminal como las penas dictadas a los demás acusados. No obstante, anunció que analizará detalladamente los argumentos del colegiado.