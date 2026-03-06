Cuestionan ensanchamiento de veredas en el centro de San Lorenzo

Varios automovilistas que utilizan diariamente las principales arterias del centro de San Lorenzo manifestaron su preocupación por los trabajos que se realizan en distintas calles. Indicaron que el ensanchamiento de veredas afecta la circulación vehicular y reduce los espacios destinados al estacionamiento, lo que agrava el congestionamiento en horas pico.

Algunos ciudadanos también cuestionaron la necesidad de estas obras y señalaron que, en su opinión, la prioridad debería ser el recapado de las calles, debido al avanzado deterioro de la capa asfáltica en varios tramos. Indicaron que los baches y el mal estado de la calzada generan daños en los vehículos y complican el tránsito diario.

En ese sentido, Arcenio Erico González, conocido comerciante de San Lorenzo, lamentó la situación. “Esto que están haciendo no es nada necesario, pero lo hacen para justificar los gastos. ¿Por qué no hacen trabajos en los barrios, porque no se ve, y entonces vienen a fundir las calles en el centro? cuestionó.

Hay muchas otras cosas que se pueden hacer en lugar de achicar las veredas, por ejemplo recapar los baches”, puntualizó.

Las zonas intervenidas comprenden las calles Gaspar Rodríguez de Francia, Coronel Bogado, Saturio Ríos y Cerro Corá. Actualmente, los trabajos se concentran en los alrededores de la Catedral de San Lorenzo y en sectores cercanos a la doble avenida Defensores del Chaco.

De acuerdo con los detalles de la obra, en los tramos mencionados se realiza la colocación de pisos tipo paver táctil de alerta y avance pigmentado, además de paver rectangular. También se ejecutan tareas de relleno y compactación de arena, construcción de rampas peatonales de hormigón, cunetas en el borde de la calzada y colocación de cordones prefabricados de hormigón armado.

Los trabajos de renovación de veredas están registrados en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 476370 y cuentan con un monto de ₲ 539.884.193. La obra está a cargo de la Constructora Pereira Thalmann S.R.L., representada por Enrique Javier Pereira Thalmann, exdiputado colorado y actual precandidato a intendente de Itá por Honor Colorado.

El contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2025 entre el intendente municipal Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección, y el representante de la empresa adjudicada. Según los datos del proceso, las obras se habrían iniciado ese mismo mes.

Intendente justifica los trabajos

El intendente de la ciudad, Felipe Salomón, desde su posición, defendió los trabajos que se están llevando adelante en el microcentro de la ciudad y manifestó que no se están ensanchando las veredas. “No hay ensanchamiento, lo que se está haciendo es la readecuación de las veredas”, explicó.