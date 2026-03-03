Cuestionan diseño y seguridad de puente peatonal en el barrio Tayazuapé

El puente peatonal del barrio Tayazuapé es motivo de preocupación de ciudadanos por la inseguridad que representaría para los peatones que lo utilizan. La obra se lleva a cabo en la intersección de las calles 1º de Mayo y Tte. Molas y está a cargo de la Constructora Pereira Thalmann SRL, propiedad del exdiputado colorado y actual precandidato a intendente de Itá por Honor Colorado Enrique Javier Pereira Thalmann.

El nuevo diseño podría provocar resbalones o pérdida de equilibrio a los usuarios, especialmente durante días de lluvia, considerando que el puente funciona como vía de cruce en un sector afectado recurrentemente por raudales, explicaron lugareños.

Según relataron pobladores antiguos, el primer puente para peatones fue levantado hace más de 45 años por iniciativa comunitaria sobre la calle 1º de Mayo, con el objetivo de permitir el paso seguro de personas durante temporales. No obstante, con el paso del tiempo y la fuerza de las corrientes de agua, la estructura quedó parcialmente destruida.

“Este puente fue construido por mi esposo y otros vecinos más, que ahora ya no viven. Creo que solo uno de la vieja guardia sobrevive. El puente que construyeron los vecinos estaba un poco bajo, pero sin desnivel. Los vecinos quisieron reparar, pero nadie se unió”, expresó Érica de Torres, lugareña.

Mencionó que los vecinos están conformes con que se haya reemplazado, pero cuestionan el diseño de la nueva pasarela.

De acuerdo con documentos contractuales entre la Municipalidad de San Lorenzo, administrada por el intendente Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección, la Constructora Pereira Thalmann SRL se encuentra ejecutando la colocación de células de desagüe pluvial sobre la citada calle y tenía la obligación de construir pasarelas peatonales y colocar señalizaciones.

Ante nuestra consulta sobre el diseño del puente, Salomón contestó que la construcción de la pasarela está a cargo de la empresa Pereira Thalmann SRL. Además, evitó referirse al costo total de la obra.

Horas después, dijo Salomón agregó que el puente es una donación de la empresa a la comunidad, que no le cuesta nada a la Municipalidad. Añadió que aún no está terminado y que mañana, miércoles, un equipo de herreros hará el acabado de la obra.

La municipalidad destina actualmente G. 17.563.307.325 a la obra de drenaje pluvial y proyecto vial en los barrios San Francisco, Santa María, Santo Tomás y Santa Cruz. De acuerdo con datos oficiales, el proyecto de colocación de tubos celulares para desagüe, junto al pavimento pétreo sobre la calle 1° de Mayo, tendría un costo de G. 8.000 millones.