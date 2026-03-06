El empleo femenino en Paraguay: las mujeres estudian más, pero ganan 30% menos que los hombres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025. Los números dibujan una realidad de alta participación, pero con deudas estructurales en cuanto a la valoración del trabajo femenino en el mercado local.

El mapa de la ocupación femenina

Actualmente, la tasa de ocupación de las mujeres de 15 años y más alcanza el 60,8%, lo que se traduce en 1.419.378 mujeres insertas en la fuerza laboral del país.

La distribución por sectores muestra una dependencia absoluta del sector terciario:

Sector Terciario (Comercio y Servicios): Emplea al 82,6% de las mujeres.

Sector Secundario (Industria y Construcción): Concentra al 8,9% .

Sector Primario (Agricultura y Ganadería): Registra una participación del 8,5%.

Dentro de estas categorías, las ramas de actividad con mayor presencia femenina son los Servicios Comunales, Sociales y Personales (39,0%) y el Comercio, Restaurantes y Hoteles (34,0%).

Lea más: Mujeres ganan casi 30% menos

La paradoja de la formación vs. el salario

Uno de los datos más críticos es la brecha de ingresos. Las mujeres en Paraguay ganan, en promedio, 27,3% menos que sus pares masculinos. Mientras el ingreso medio de los hombres ronda los G. 3.815.000, las mujeres perciben unos G. 2.772.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta disparidad ocurre a pesar de que las mujeres cuentan con un mayor nivel educativo: 10,3 años de estudio frente a los 10,1 de los hombres. Según Iván Ojeda, director del INE, el factor determinante es la carga del trabajo doméstico no remunerado, que limita el tiempo y la calidad de inserción de las mujeres en empleos de alta jerarquía.

“Están más ocupadas, pero lo hacen en trabajos no remunerados”, señaló Ojeda, refiriéndose a la doble jornada que enfrentan las paraguayas.

Categorías y precariedad

La segmentación del empleo también revela vulnerabilidades:

Sector Privado: El 31,3% se desempeña como empleada u obrera privada.

Cuenta propia: Un 29,6% trabaja de manera independiente, a menudo vinculada a la informalidad.

Empleo doméstico: Representa el 15,9% de la fuerza laboral femenina.

Trabajador familiar no remunerado: Un 7,2% de las mujeres ocupadas no recibe un salario directo por sus labores.

Lea más: Promedio educativo de 10,9 años y con experiencia de más de 2 años el 79,4%

Violencia: El otro frente de lucha

El avance económico no puede despegarse de la seguridad. El Ministerio Público alertó que, entre 2021 y 2025, se procesaron más de 172.000 denuncias por violencia familiar, donde el 76% de las víctimas fueron mujeres. El año 2025 cerró con la cifra más alta del periodo, con 38.384 denuncias.

Como señaló la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, “es imposible avanzar si la mitad de la población no camina con las mismas oportunidades”. La deuda histórica con la mujer paraguaya sigue vigente, no solo en los homenajes, sino en la necesidad de políticas que cierren la brecha de ingresos y garanticen una vida libre de violencia.

Fuentes: * INE: Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025.