Falta de agua afecta a usuarios de la Essap en el barrio Daniel Escurra de Caacupé

Los usuarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) explicaron que ante el deficiente suministro los obliga a recurrir a soluciones improvisadas para poder realizar actividades esenciales como beber, cocinar, asearse y mantener la limpieza en sus hogares. En muchos casos, deben almacenar agua cuando logran conseguirla, comprar tanques o acudir a la ayuda de familiares y conocidos para abastecerse.

Uno de los afectados, Jorge Paredes, expresó su preocupación por lo que ocurre y manifestó que los habitantes del barrio se sienten olvidados ante la prolongada falta del servicio. Señaló que los reclamos ya fueron presentados en varias ocasiones, pero hasta el momento no reciben respuestas concretas ni una solución al problema.

Resaltó que la carencia de agua no solo genera incomodidades en la rutina diaria, sino que también representa un riesgo sanitario, ya que muchas familias tienen que racionar el líquido o utilizar fuentes que no siempre garantizan condiciones seguras. Esto podría derivar en problemas de salud y dificultades para mantener la higiene, especialmente entre niños y adultos mayores.

El denunciante añadió que la inacción de la Essap genera un creciente malestar entre los vecinos, quienes consideran que no se está prestando la atención necesaria a una problemática que afecta directamente la calidad de vida de la comunidad.

Lea más: Inseguridad obliga a la Policía a trabajar más en Caacupé

Sin respuesta

La corresponsalía de ABC intentó comunicarse con el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Luis Fernando Bernal, a través de su número telefónico con terminación 431, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las denuncias.

Lea más: ¿La chipa será más cara este año?: esto es lo que revela un sondeo a vendedoras de Caacupé