Fernandinos denuncian calles llenas de baches y abandono vial

Ciudadanos de Fernando de la Mora expresaron su malestar por el estado de las calles en distintos barrios de la ciudad, donde el pavimento presenta un avanzado deterioro y numerosos baches que dificultan la circulación.

Los vecinos señalan que varias arterias se encuentran con enormes cráteres, mientras que en otros sectores se observan aguas servidas, lo que genera acumulación del líquido y agrava el deterioro del pavimento.

En ese sentido, Hugo Leguizamón, poblador antiguo de la zona sur de Fernando de la Mora, mencionó que todas las calles de alguna manera están con baches.

“Yo me dedico a repartir panificados por las calles de la ciudad, y todos los días veo cómo las calles están en estado crítico. No hay ninguna calle que se salva. Sería interesante que las autoridades, ahora que están buscando ser reelectos, cumplan por lo menos con el arreglo de las calles”, manifestó.

Entre las calles que, según los pobladores, se encuentran en estado más crítico, mencionan las intersecciones de Tte. Ettiene y Waldino Lovera; Soldado Ovelar y Marcos Riera; así como Tte. Rojas Silva y San Roque González de Santa Cruz.

Los denunciantes indicaron que estas condiciones representan un riesgo tanto para automovilistas como para peatones, debido a los accidentes que podrían ocurrir a causa de maniobras bruscas.

Los fernandinos lamentan además que los trabajos de mantenimiento se concentren principalmente en las avenidas principales, mientras que las calles alternativas —utilizadas para evitar los semáforos y el congestionamiento en horas pico— permanecen sin intervenciones.

Recién en marzo se podrá recapar

En ese sentido, trasladamos las quejas de los fernandinos al intendente de la ciudad, Alcides Riveros (PLRA), quien respondió que actualmente no se están realizando trabajos de asfaltado debido a las lluvias.

“Las empresas recién desde el 15 de marzo van a empezar a trabajar nuevamente”, respondió.

Actualmente, el intendente de la ciudad se encuentra en plena campaña y es candidato al cargo de la presidencia del PLRA.