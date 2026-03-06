Inician formación a 200 aspirantes a suboficiales en filial del Colegio de Policía de Misiones

En total 200 jóvenes de diferentes puntos del país dieron inicio al nuevo año académico y de preparación como suboficiales en la filial siete del Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Sarabia”, en la capital del departamento de Misiones.

“El objetivo es trabajar, trabajar y trabajar para que estos jóvenes asuman con compromiso lo que significa la ley y el uniforme policial. Durante estos meses recibirán capacitación en la parte instructiva, que comprende la formación y presentación del policía, y en la parte académica, donde abordarán el conocimiento de las leyes y cómo proceder en cada actuación policial una vez que egresen y pasen a formar parte de las distintas comisarías”, señaló Lucas Almada, jefe de División de Estudios de esta filial.

Lea más: Con 103 nuevos suboficiales pretenden dar más seguridad a Misiones

El mismo agregó que arrancan con el período de adaptación, la cual estará durando hasta la Semana Santa y que posterior estarán teniendo recomendaciones de la superioridad para seguir con el período de adaptación o ya vendría a ser normal la actividad para los aspirantes.

Por su parte, la directora departamental de Policía de Misiones, comisaria Mirtha Ramos indicó que, “el ingreso a la formación policial no es una decisión cualquiera; es una elección que implica vocación de servicio, disciplina, sacrificio y un profundo compromiso con la sociedad paraguaya. Desde hoy ustedes comienzan un camino que exige responsabilidad, respeto a la ley y, sobre todo, amor a la patria”, manifestó.

También instó a los aspirantes a que puedan aprovechar cada día de formación y tener en cuenta lo que indican los instructores y respetar las normas institucionales y mantengan siempre presente el verdadero sentido de vestir el uniforme policial: proteger y servir a la ciudadanía.