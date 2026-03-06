Nacionales
Inician formación a 200 aspirantes a suboficiales en filial del Colegio de Policía de Misiones

En la filial siete, en el departamento de Misiones, iniciaron las actividades académicas de formación para suboficiales. La directora de Policía de Misiones, comisaria Mirtha Ramos, hace entrega del uniforme a uno de los estudiantes.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. En la filial siete del Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Sarabia”, 200 jóvenes aspirantes a suboficiales iniciaron su formación académica. El jefe de División de Estudios, Lucas Almada, mencionó que durante estos meses de preparación los estudiantes recibirán instrucciones en procedimientos policiales, así como también conocimientos sobre las leyes de nuestro país.

En total 200 jóvenes de diferentes puntos del país dieron inicio al nuevo año académico y de preparación como suboficiales en la filial siete del Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Sarabia”, en la capital del departamento de Misiones.

“El objetivo es trabajar, trabajar y trabajar para que estos jóvenes asuman con compromiso lo que significa la ley y el uniforme policial. Durante estos meses recibirán capacitación en la parte instructiva, que comprende la formación y presentación del policía, y en la parte académica, donde abordarán el conocimiento de las leyes y cómo proceder en cada actuación policial una vez que egresen y pasen a formar parte de las distintas comisarías”, señaló Lucas Almada, jefe de División de Estudios de esta filial.

El mismo agregó que arrancan con el período de adaptación, la cual estará durando hasta la Semana Santa y que posterior estarán teniendo recomendaciones de la superioridad para seguir con el período de adaptación o ya vendría a ser normal la actividad para los aspirantes.

Por su parte, la directora departamental de Policía de Misiones, comisaria Mirtha Ramos indicó que, “el ingreso a la formación policial no es una decisión cualquiera; es una elección que implica vocación de servicio, disciplina, sacrificio y un profundo compromiso con la sociedad paraguaya. Desde hoy ustedes comienzan un camino que exige responsabilidad, respeto a la ley y, sobre todo, amor a la patria”, manifestó.

En total, son 200 los jóvenes que aspiran a ser suboficiales de la Policía Nacional.
También instó a los aspirantes a que puedan aprovechar cada día de formación y tener en cuenta lo que indican los instructores y respetar las normas institucionales y mantengan siempre presente el verdadero sentido de vestir el uniforme policial: proteger y servir a la ciudadanía.