Intensifican la producción apícola y agroforestal en tres municipios de la zona sur de San Pedro

El importante emprendimiento beneficia a 50 productores que se dedican a la agricultura familiar campesina, entre ellos varios agricultores que ya venían trabajando en la producción de miel de abeja a través de algunas organizaciones y en forma individual, como uno de los rubros alternativos.

Los distritos involucrados en este proyecto son Yataity del Norte, con 19 productores pertenecientes al comité San Miguel, comité Yataity del Norte y productores individuales.

En el municipio de Unión fueron incluidos 18 familias del Comité Santo Domingo, Ko’ê Poty y otros que trabajan en forma independiente.

Mientras que en 25 de Diciembre, la asistencia favoreció a 13 productores individuales de la zona, quienes recibieron una importante cantidad de insumos por parte de las instituciones promotoras de la producción de miel de abeja, que además incluye la siembra de eucaliptos y plantas nativas que servirán para la alimentación de las abejas, según explicaron los técnicos especializados en el rubro.

Lea más: Capacitan a jovenes en el rubro de la apicultura

Encargados del proyecto

Por parte del INFONA está acompañando a los productores la directora de oficinas regionales, Ing. Ruth Benítez, y el Ing. Marcos Noguera. Del Viceministerio de Ganadería, el Ing. Carlos Escobar, además del gerente regional de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), Oscar López, entre otros funcionarios de las instituciones involucradas en el proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con relación al acompañamiento que están recibiendo por parte de las distintas instituciones para la producción de miel, Severiano Duarte, de la compañía Mboiy de 25 de Diciembre, expresó que con esta ayuda van a poder mejorar la cantidad de producción de los apicultores de la zona, y que mediante eso incluso pueden industrializar la materia prima para generar un mayor ingreso económico.

Asimismo, el productor Guillermo Carbajal, de Yataity del Norte, consideró que es muy oportuna la asistencia que están haciendo a los agricultores, que indudablemente va a facilitar el aumento de la producción de la miel, que es uno de los rubros alternativos que se puede comercializar durante todo el año.