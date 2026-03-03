Esto responde el Ministerio de Economía ante quejas por ralentizar desembolsos

El viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, aclaró que los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), cuestionados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) por supuestamente generar más burocracia, no constituyen una medida nueva, sino que responden a un mecanismo de control establecido por ley.

Desde el MSPBS señalaron que los CDP terminan haciendo más lento y burocrático el proceso de desembolso ante las provisiones de bienes y servicios, lo que genera inconvenientes en la gestión administrativa.

Ante estas críticas, Lovera explicó que las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se enmarcan en la Ley N° 1.535 de Administración Financiera del Estado, que establece que el presupuesto de gastos es el límite para contraer compromisos en un año fiscal y solo puede ser superado si otra normativa lo autoriza.

Lea más: Según MEF se está cumpliendo con pagos, pero proveedoras desmienten

Reforzar sistema de control

Según indicó, el nuevo decreto reglamentario refuerza lo que ya dispone la legislación, al exigir que las solicitudes de provisión de bienes y servicios estén sustentadas en el presupuesto aprobado y cuenten con un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La solicitud de provisión de bienes y servicios están sustentados en el presupuesto de este año para contraer ese compromiso. No es una cuestión de carácter nuevo, pero establecimos las responsabilidades en términos de los funcionarios a que se tienen que atener al momento de la solicitud”, expresó.

Control y responsabilidades administrativas

El viceministro precisó que el objetivo es reforzar las responsabilidades de los funcionarios al momento de iniciar un proceso de contratación, garantizando que exista respaldo presupuestario antes de generar obligaciones para el Estado.

Indicó que puede ocurrir una situación de emergencia en lo económico, pero que esta debe ser informada al MEF para que la apruebe y pueda buscar los mecanismos para atender esas situaciones.

“No es que estamos cerrando los mecanismos establecidos, sino que estamos estableciendo herramientas desde el MEF que permitan un seguimiento mucho más cercano y por el cual internalicemos que hay obligaciones que se están generando a través de una entidad en particular o vinculados a situaciones de emergencia”, dijo.

Lea más: Aseguran que cancelarán la deuda de Hambre Cero en los primeros días de marzo

En la misma línea, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, había señalado que los CDP constituyen un método de control y transparencia, con el fin de asegurar que los recursos públicos sean utilizados para los fines para los cuales fueron asignados.