06 de marzo de 2026 - 21:36

Piribebuy: inaugurarán mañana un Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas

La elaboración del poncho de 60 listas en Piribebuy no es solo una artesanía, sino un legado cultural que mantiene viva la identidad y el orgullo de su gente.
En Piribebuy, tendrán un nuevo espacio cultural dedicado a preservar y difundir una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio inmaterial del país: el Poncho Para’i de 60 Listas. La inauguración oficial se realizará mañana, sábado, a las 10:00, en el Museo Histórico Pedro Pablo Caballero.

El Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas es impulsada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), el Instituto Paraguayo de Artesanía, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de Piribebuy, con el apoyo de la UNESCO. El nuevo Centro de Interpretación permitirá a los visitantes recorrer la historia del Poncho Para’i de 60 Listas, conocer su simbolismo, comprender la técnica ancestral de tejido y apreciar su relevancia cultural dentro de la identidad paraguaya.

El centro contará con la Escuela de Salvaguarda, coordinada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), donde se impartirán talleres y clases abiertas a toda la comunidad. Este espacio fomentará la transmisión de conocimientos a nuevas generaciones de tejedoras y reconocerá el papel central de las artesanas como guardianas de este legado cultural.

La inauguración se desarrollará en el marco del Día Nacional del Poncho Para’i, que se conmemorará el 8 de marzo, coincidiendo con el día fundacional de la localidad y con el Día Internacional de la Mujer. Este vínculo resalta la importancia de las mujeres en la preservación de tradiciones ancestrales, especialmente de aquellas técnicas inscritas en 2023 en la Lista de Salvaguarda Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Actividades educativas

Además, en el Centro de Interpretación del Poncho Para’i de 60 Listas promoverá actividades educativas y experienciales, como demostraciones de tejido en vivo, exhibiciones interactivas y charlas sobre la historia del Poncho Para’i. Se espera que tanto habitantes como turistas participen activamente en esta propuesta, que busca consolidarse como un referente cultural en la región y un punto de encuentro para quienes valoran el arte y la identidad paraguaya.

