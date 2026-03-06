Piribebuy se prepara para celebrar sus 390 años con festivales y música nacional

El sábado 7 de marzo, los festejos comenzarán con una misa de acción de gracias a las 19:00 en la plazoleta del santuario Ñandejára Guasu, presidida por el presbítero Alcides Mendoza. Posteriormente, a las 20:30, se realizará un festival artístico en la Plaza de los Héroes, que promete ser el punto culminante de la jornada.

La noche contará con la participación de destacados artistas nacionales, entre ellos Mily Brítez, ganadora del Poncho Para’i de Oro 2026, quien se presentará junto a su grupo con un repertorio de música nacional.

Además, subirán al escenario Roscer Díaz, Alma Negra, Sara Santacruz, Juanjo Garcete, Luján Estigarribia, el elenco Piribebuy Jeroky, Las Botelleras, The Classic, Grupo Tercera Capital y el Taller Municipal de Danza de Piribebuy, ofreciendo una diversidad de géneros musicales y expresiones culturales.

Piribebuy es conocida también por su Festival del Poncho Para’i de 60 listas, declarado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco en 2023. La ciudad ofrece, además, arroyos frescos y cristalinos entre sus serranías, que la convierten en un atractivo turístico destacado en la región.

Día Nacional del Poncho Para’i de 60 Listas

La jornada también tendrá un significado especial al recordarse el Día Nacional del Poncho Para’i de 60 Listas y el valioso trabajo de las tejedoras locales.

Esta prenda tradicional no solo representa una pieza artesanal de gran calidad, sino que forma parte esencial de la identidad cultural de la ciudad y constituye un símbolo reconocido del Paraguay.

Historia heroica

Durante la Guerra de la Triple Alianza, Piribebuy fue escenario de la sangrienta Batalla de Piribebuy, el 13 de agosto de 1869, en la que murieron miles de niños y mujeres a manos de las fuerzas aliadas de Argentina, Brasil y Uruguay.

Gran parte de la documentación histórica se perdió, ya que el Archivo Nacional fue quemado por los aliados, por lo que la fecha oficial de fundación fue establecida por la Junta Municipal de Piribebuy el 8 de marzo de 1936, reconociendo al capitán Martín Ledesma Valderrama como fundador de la ciudad.

Los habitantes y turistas están invitados a participar de las celebraciones que combinan historia, arte y tradición, reafirmando el orgullo por la “Ciudad Heroica” del Paraguay.