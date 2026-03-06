Nacionales
06 de marzo de 2026 - 11:31

Tañarandy ofrecerá en Semana Santa el arte medieval en un gran retablo

Macarena Ruiz, a la izquierda, y Almudena Ruiz, en la Barraca, con el retablo de Rosario de Chikitunga de fondo durante la exposición del evento de Tañarandy del año pasado.
Macarena Ruiz, a la izquierda, y Almudena Ruiz, en la Barraca, con el retablo de Rosario de Chiquitunga de fondo durante la exposición del evento de Tañarandy del año pasado.Genti

SAN IGNACIO, Misiones. Macarena Ruiz, hija del fallecido artista plástico Delfín Ruiz Pérez, más conocido como Koki, anunció que hace aproximadamente un mes han comenzado los preparativos para el tradicional evento de Semana Santa en la barraca de la comunidad de Tañarandy. Señaló que, en esta ocasión, se mantendrá la tradicional procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvaga Rape, pero habrá novedades en los cuadros vivientes.

Por Jesús Riveros

Las hijas del fallecido artista plástico y creador de los cuadros vivientes y la procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvaga Rape, iluminado por candiles, antorchas y faroles en la comunidad de Tañarandy cada Semana Santa desde 1992, Delfín Ruiz Pérez, más conocido como Koki, anunciaron que ya iniciaron los preparativos de este evento legado de su padre.

“Iniciamos los trabajos hace un mes; también nos hemos reunido con la primera dama de la Nación, Leticia Ocampo, para solicitar el acompañamiento económico para armar todo lo que es este evento ya tradicional en Semana Santa para el departamento de Misiones”, indicó Macarena Ruiz.

Lea más: Koki: la llama eterna de Tañarandy

La misma mencionó que el año pasado realizaron un memorial a Koki Ruiz, presentando todas las obras de la Última Cena que él había presentado durante estos 33 años, como también el retablo de rosario para la ceremonia de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentada, Chiquitunga y el altar de frutos del campo para el acto central durante su visita a Paraguay del Papa Francisco.

“Pero este año decidimos empezar a presentar la parte de innovación, que serían en los cuadros vivientes, porque siempre se mantendrá la parte tradicional, tal como él la creó: la procesión con toda la luminaria, los candiles, los faroles, el descendimiento, los estacioneros y todos los elementos típicos”, señaló.

En La Barraca, San Ignacio, Misiones, se realizó el primer Viernes Santo sin Koki Ruiz, con sus cuadros vivientes estacioneros y procesión de la Virgen de La Dolorosa.
En La Barraca, San Ignacio, Misiones, se realizó el primer Viernes Santo sin Koki Ruiz, con sus cuadros vivientes estacioneros y procesión de la Virgen de La Dolorosa.

Anunció un nuevo atractivo, algo que él (por Koki Ruiz) aún no realizó en todos estos años, pero siempre manteniendo la misma esencia. “Es una obra de historia del arte vinculada con la religión católica: la representación de la crucifixión, la Virgen y los apóstoles. Decidimos empezar por el principio, ahora que es nuestro primer año liderando las ideas nosotras dos, Almudena, mi hermana, y yo”, agregó Macarena Ruiz.

Los cuadros vivientes serán uno de los atractivos para esta Semana Santa en Tañarandy.
Los cuadros vivientes.

Mencionó que se están inspirando en varias obras del arte medieval: paleocristiano, románico y gótico, “y a partir de ahí estaremos realizando una especie de retablo grande donde se integrarán todos los cuadros que se presentarán. Esa será la temática novedosa de Tañarandy 2026”, finalizó.