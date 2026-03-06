Tañarandy ofrecerá en Semana Santa el arte medieval en un gran retablo

Las hijas del fallecido artista plástico y creador de los cuadros vivientes y la procesión de la Virgen Dolorosa por el Yvaga Rape, iluminado por candiles, antorchas y faroles en la comunidad de Tañarandy cada Semana Santa desde 1992, Delfín Ruiz Pérez, más conocido como Koki, anunciaron que ya iniciaron los preparativos de este evento legado de su padre.

“Iniciamos los trabajos hace un mes; también nos hemos reunido con la primera dama de la Nación, Leticia Ocampo, para solicitar el acompañamiento económico para armar todo lo que es este evento ya tradicional en Semana Santa para el departamento de Misiones”, indicó Macarena Ruiz.

La misma mencionó que el año pasado realizaron un memorial a Koki Ruiz, presentando todas las obras de la Última Cena que él había presentado durante estos 33 años, como también el retablo de rosario para la ceremonia de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentada, Chiquitunga y el altar de frutos del campo para el acto central durante su visita a Paraguay del Papa Francisco.

“Pero este año decidimos empezar a presentar la parte de innovación, que serían en los cuadros vivientes, porque siempre se mantendrá la parte tradicional, tal como él la creó: la procesión con toda la luminaria, los candiles, los faroles, el descendimiento, los estacioneros y todos los elementos típicos”, señaló.

Anunció un nuevo atractivo, algo que él (por Koki Ruiz) aún no realizó en todos estos años, pero siempre manteniendo la misma esencia. “Es una obra de historia del arte vinculada con la religión católica: la representación de la crucifixión, la Virgen y los apóstoles. Decidimos empezar por el principio, ahora que es nuestro primer año liderando las ideas nosotras dos, Almudena, mi hermana, y yo”, agregó Macarena Ruiz.

Mencionó que se están inspirando en varias obras del arte medieval: paleocristiano, románico y gótico, “y a partir de ahí estaremos realizando una especie de retablo grande donde se integrarán todos los cuadros que se presentarán. Esa será la temática novedosa de Tañarandy 2026”, finalizó.