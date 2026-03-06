Nacionales
06 de marzo de 2026 - 22:25

Temporal destroza unas 30 viviendas en Caapucú y deja a familias a la intemperie

Una treintena de familias quedó damnificada en Caapucú tras el temporal de la tarde de este viernes.
CAAPUCÚ. Un fuerte temporal, con intensas ráfagas de viento que se registró este viernes a las 19:30 aproximadamente, ocasionó importantes daños materiales en al menos 30 viviendas de las compañías Cerro Guy y Montiel Potrero. El intendente local, Gustavo Penayo (ANR-HC), aseguró que está haciendo las gestiones para que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) pueda asistir a los damnificados.

Por Emilce Ramírez

De acuerdo con los primeros reportes, las casas con techos de chapa de zinc y tejas de cerámica fueron las más afectadas, quedando más de 30 familias prácticamente a la intemperie en las compañías Cerro Guy y Montiel Potrero, distantes 55 kilómetros del casco urbano de Caapucú.

Los integrantes de una de las familias afectadas por el temporal observan con impotencia su vivienda de madera, con techo de zinc, que quedó destruida tras la tormenta.
Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, los pobladores afectados requieren con urgencia carpas, colchones y víveres para poder resguardarse mientras esperan la asistencia. En la comunidad también se informó que un árbol cayó sobre parte de la capilla Virgen de Caacupé, en Cerro Guy, que resultó afectada por el fenómeno climático.

Parte del techo de una casa fue a parar cerca de la capilla, cuya estructura también se vio afectada por la tormenta.
El intendente Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), explicó que funcionarios de la Municipalidad ya se encuentran realizando un relevamiento de datos de las familias damnificadas, de modo que también puedan formalizar sus denuncias en la comisaría local.

Los afectados por el temporal aguardan ayuda porque quedaron a la intemperie.
Asimismo, el jefe comunal indicó que ya está realizando gestiones en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para coordinar el envío de ayuda a las familias afectadas. La intención es que mañana, a primera hora, representantes de la institución lleguen hasta la zona para evaluar la situación y, de ser posible, brindar las primeras asistencias.