Temporal destroza unas 30 viviendas en Caapucú y deja a familias a la intemperie

De acuerdo con los primeros reportes, las casas con techos de chapa de zinc y tejas de cerámica fueron las más afectadas, quedando más de 30 familias prácticamente a la intemperie en las compañías Cerro Guy y Montiel Potrero, distantes 55 kilómetros del casco urbano de Caapucú.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, los pobladores afectados requieren con urgencia carpas, colchones y víveres para poder resguardarse mientras esperan la asistencia. En la comunidad también se informó que un árbol cayó sobre parte de la capilla Virgen de Caacupé, en Cerro Guy, que resultó afectada por el fenómeno climático.

El intendente Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), explicó que funcionarios de la Municipalidad ya se encuentran realizando un relevamiento de datos de las familias damnificadas, de modo que también puedan formalizar sus denuncias en la comisaría local.

Asimismo, el jefe comunal indicó que ya está realizando gestiones en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para coordinar el envío de ayuda a las familias afectadas. La intención es que mañana, a primera hora, representantes de la institución lleguen hasta la zona para evaluar la situación y, de ser posible, brindar las primeras asistencias.