Vídeo: bus con 30 pasajeros ingresa a rampa de emergencia al bajar el cerro Caacupé

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que un bus de larga distancia utilizó la rampa de frenado ubicada en el cruce de Pedrozo, en la Ruta PY02, durante el descenso del cerro Caacupé.

Un video difundido por la institución muestra el momento en que el vehículo desciende a gran velocidad desde el cerro e ingresa a la rampa de emergencia, donde finalmente logra detener su marcha.

De acuerdo con el reporte oficial, el bus transportaba en ese momento a 30 pasajeros. Todos los ocupantes resultaron ilesos tras la maniobra.

El MOPC indicó que el ingreso a la rampa se realizó de forma preventiva, aunque no se precisó si el vehículo presentaba algún desperfecto mecánico o problema en el sistema de frenos que obligara al conductor a recurrir a este dispositivo de frenado.

Lea más: Video: rampa de frenado en Pedrozo vuelve a evitar tragedia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recuerdan el uso del freno motor

Tras el incidente, el MOPC recordó a los conductores la importancia de utilizar correctamente la rampa de frenado en caso de emergencia, así como emplear el freno motor durante el descenso del cerro.