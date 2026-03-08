Mejoran caminos vecinales en zonas rurales de Santaní

Según los encargados de llevar adelante la ejecución del proyecto, el plan de trabajo tiene como objetivo poner en condiciones unos 40 kilómetros de calles ubicadas en la parte rural del municipio, especialmente de aquellas que en tiempos de grandes precipitaciones quedan intransitables.

Los trabajos contemplan la construcción de canales a cielo abierto al costado de los caminos, colocación y cambio de tubos de cemento, enripiado, rellenado y otras obras de mejora. Las comunidades que serán beneficiadas en esta primera etapa del emprendimiento son la compañía Itapeguy, Ñu Po’i, barrio Seminario, Costa Barrero, Arroyo Guazú, Novireta y parte del trayecto que une con la calle 6 Mil Defensores del Chaco.

Con relación a la tarea de mejoramiento de los caminos de tierra en esta parte del departamento de San Pedro, el jefe del Distrito Nº 2 del MOPC, Ing. Juan Ramón Cabral, informó que se está haciendo todo lo posible para ir avanzando de acuerdo con los recursos disponibles, ya sea de combustibles y maquinarias que tienen a su cargo, teniendo en cuenta que también hay otras localidades con situaciones similares, señaló.

En ese sentido aseveró que en estos momentos una retroexcavadora a oruga se encuentra realizando trabajos de canalización en un tramo de aproximadamente 10 km en la compañía Itapeguy, cuya calle conecta con varias poblaciones rurales y empalma con la ruta nacional PY03, por donde circula diariamente una gran cantidad de vehículos, mientras que otros equipos viales se encargan de los demás lugares.

Oportuna intervención de las instituciones

Al respecto, el colono Marciano Peralta, de la compañía Novireta, expresó que es muy oportuna la realización de las mejoras de las calles vecinales que llevan adelante el MOPC con la Municipalidad de Santaní, atendiendo a que es necesario contar con caminos de todo tiempo para que los pobladores puedan movilizarse a cualquier hora del día con su producción agrícola o para otras actividades que la gente quiera realizar, subrayó.

“Las familias que viven en las colonias necesitan que las vías estén transitables todo el tiempo, porque casi en su mayoría los caminos de tierra tienen los mismos inconvenientes, por lo que es sumamente importante que se aproveche este momento en que no hay mucha lluvia para la reparación de las arterias”.

Trabajo en conjunto

Sobre el mismo tema, el intendente Agustín Ovando, ANR oficialista, comentó que, a pesar de las limitaciones de recursos, los trabajos están avanzando normalmente y que el principal objetivo es dejar en condiciones las calles que habitualmente tienen problemas de tansitabilidad en la época de mucha lluvia, indicó.