Preocupante aumento de accidentes de tránsito mortales en el departamento de San Pedro

Uno de los casos ocurrió en el distrito de San Vicente Pancholo, donde la Comisaría 27ª informó sobre un accidente de tránsito con derivación fatal protagonizado por un motociclista que impactó contra un árbol.

La víctima fue identificada como Diego Rotela, de 52 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Star 150, color negro, sin chapa. El hecho se registró sobre la avenida San José de esa ciudad.

Personal policial acudió al lugar tras tomar conocimiento del hecho y trasladó al herido hasta la Unidad de Salud de San Vicente, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. En el sitio intervinieron agentes de Criminalística, el Ministerio Público y el médico forense para los procedimientos de rigor.

Adolescente fallece en Santa Rosa del Aguaray

Otro accidente mortal fue reportado por el puesto policial de Cororo’i, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray.

La víctima fue el adolescente Rodrigo Emanuel Barreto Meri, de 16 años, quien se desplazaba en una motocicleta Kenton GTR, color azul, sin chapa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el relato de testigos, el menor circulaba a alta velocidad cuando perdió el control del biciclo y cayó en una cuneta. Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron al joven sin signos de vida.

Intervino el agente fiscal de turno, José Godoy, junto con el médico forense del Ministerio Público, Pedro Araujo, quien diagnosticó como probable causa de muerte traumatismo craneofacial a consecuencia del accidente de tránsito. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Cuádruple choque en la ruta PY08

En el mismo distrito, la Comisaría 18ª reportó un cuádruple choque de vehículos sobre la Ruta PY08 Dr. Blas Garay, en la compañía Loma Pucú.

En el accidente estuvieron involucrados cuatro vehículos: una camioneta Toyota Voxy guiada por Silverio Arce Caballero (63), un automóvil Toyota IST conducido por Thiago Camilo Domínguez López (25), un Toyota Allion al mando de Anselmo Centurión Riveros (40) y una camioneta Chevrolet Tracker conducida por Marciano Carrad López (37).

De acuerdo con el reporte policial, la camioneta Toyota Voxy frenó repentinamente, lo que provocó que los demás vehículos terminaran colisionando entre sí. Afortunadamente, el hecho dejó solo daños materiales.

Accidente con herido en Choré

Por otro lado, la Comisaría 3ª de Choré informó sobre un accidente de tránsito con lesiones y daños materiales ocurrido sobre la Ruta Liberación, en la localidad de Rojas Silva.

En el hecho estuvieron involucrados dos motocicletas y un automóvil Toyota Allion. Uno de los conductores, identificado como Óscar Manuel Barreto Encina, de 31 años, sufrió lesiones y fue auxiliado por bomberos voluntarios hasta el Centro de Salud de Liberación.

Los vehículos involucrados fueron trasladados a la base policial para los procedimientos correspondientes.

Lea más: Policía realiza charlas educativas con niños y jóvenes para prevenir el consumo de drogas

Preocupación por aumento de siniestros

Las autoridades y pobladores expresan preocupación por el incremento de los accidentes en el departamento de San Pedro.

Entre las principales causas se mencionan la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y el deterioro de varias rutas y caminos, que se encuentran en condiciones críticas y representan un riesgo permanente para los conductores.