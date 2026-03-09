Campesinos exigen mesa de diálogo y advierten con protestas en Asunción

La coordinadora que nuclea varias organizaciones campesinas nacionales y departamentales indicó que este miércoles llevarán a cabo una conferencia para informar sobre las numerosas notas y solicitudes planteadas e ignoradas por instituciones del Estado.

Desde el sector señalaron que, pese a las reuniones mantenidas y a los compromisos asumidos por autoridades, hasta el momento no se registran respuestas concretas ni acciones efectivas que atiendan las demandas históricas del campesinado.

Ante esta situación, la organización solicitó al Ministerio del Interior que actúe como nexo político entre el Poder Ejecutivo y los sectores sociales para convocar formalmente a una mesa de diálogo interinstitucional.

Instituciones convocadas para la mesa de diálogo

La CNI planteó que en la eventual mesa participen representantes de varias instituciones del Estado vinculadas a políticas públicas para el sector rural.

Entre ellas mencionaron al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

También solicitaron la presencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, las binacionales Entidad Binacional Yacyretá y Itaipú Binacional, además del Ministerio de Educación y Ciencias.

Campesinos advierten con movilizaciones en Asunción

Desde la Coordinadora alertaron que la falta de respuestas por parte de las instituciones estatales genera un clima de creciente preocupación y tensión social dentro del sector.

En ese contexto, el gremio afirmó que delegados de organizaciones campesinas de distintos departamentos del país analizarán las medidas a adoptar en los próximos días.

Los campesinos adelantaron que, si persiste el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades y no se concreta un espacio de diálogo, el sector podría iniciar movilizaciones indefinidas en Asunción para exigir soluciones concretas a sus demandas.

Cabe destacar que cada año el sector campesino se moviliza con fuerza en el mes de marzo, pero en esta ocasión las protestas podrían realizarse con semanas de anticipación ante la falta de medidas concretas del Gobierno.