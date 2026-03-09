Caso Ronaldinho Gaúcho: Un año más sin rastro de Dalia López

En la mañana del 4 de marzo de 2020 el astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, llegó a nuestro país de la mano de la empresaria Dalia López, para el lanzamiento y presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, así como para el lanzamiento de su libro “Genio en la vida”.

El mencionado proyecto solidario mencionado fue ideado y desarrollado por la Fundación Fraternidad Angelical, encabezada por Dalia López, quien hasta entonces mantenía un perfil bajo en el ámbito empresarial.

El astro del fútbol, varias veces balón de oro y estrella de la selección brasileña, fue recibido por una multitud de fanáticos que se movilizaron desde distintos lugares del país para recibirlo en el aeropuerto Silvio Pettirossi, expresar su admiración e intentar quitarse una foto con él.

Con Ronaldinho arribaron al país su hermano Roberto De Assis Moreira y el empresario brasileño Wilmondes Souza Lira, este último actualmente prófugo de la justicia. Todos presentaron cédulas paraguayas para ingresar a Paraguay.

Ronaldinho Gaucho, de visitante ilustre a presidiario

Ese día, siempre acompañado de Dalia López, Ronaldinho participó en distintas actividades y hasta fue declarado Visitante Ilustre de Asunción por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodriguez.

Todo fue alegría y algarabía hasta que en horas de la noche, aproximadamente las 21:15, una comitiva judicial policial encabezada por los fiscales Federico Delfino, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Manuel Doldán, e integrada por agentes policiales del Departamento Contra el Crimen Organizado, irrumpió en la suite presidencial del Hotel Yacht y Golf Club Paraguayo, en Lambaré, donde el futbolista se encontraba hospedado, con una orden de cateo de la habitación.

Los intervinientes encontraron en el lugar dos pasaportes paraguayos y cédulas de contenido falso, expedidos a nombre del futbolista y de su hermano. Según los datos, los documentos habrían sido expedidos el 7 de enero de 2020 y resalta la particularidad de que los involucrados figuran como “paraguayos naturalizados”.

En el lugar fue detenido Sousa Lira y enviado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

La investigación realizada permitió contar con evidencias de que la empresaria habría realizado las gestiones necesarias para la obtención de la documentación que resultó ser apócrifa.

En declaraciones a la Fiscalía, la esposa de Wilmondes, Paula Regina Oliveira relató en forma detallada cómo Dalia contactó con ellos para realizar las actividades mencionadas y las gestiones que realizó para el efecto.

La testigo incluso entregó su celular a la Fiscalía, donde constan las conversaciones en la que la empresaria ahora prófuga les mantenía al tanto del avance de las gestiones para la obtención de la documentación.

Al día siguiente, se decretó la detención de Dalia López pero la mujer se dio a la fuga.

Dalia López sigue prófuga, al igual que Wilmondes Souza

La empresaria Dalia López está con paradero desconocido desde su procesamiento. Por su parte, Souza Lira huyó el 6 de diciembre, fecha en que salió del edificio donde cumplía arresto domiciliario para ir a una supuesta consulta médica y no regresó.

Esta orden se ha reiterado repetidas veces, sin embargo hasta hoy la Policía dice no poder dar con el paradero de la mujer, pese a que incluso su camioneta fue hallada en el estacionamiento del Shopping del Sol.

Tras ser procesados por supuesto uso de documentos público de contenido falso (cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de cárcel), Ronaldo y Roberto fueron detenidos el 6 de marzo de 2020.

Ronaldo y Roberto fueron derivados a la Agrupación Especializada donde cumplieron prisión preventiva hasta el 7 de abril del mismo año, fecha en que pasaron a cumplir arresto domiciliario en el céntrico hotel Palmaroga.

En agosto del 2020, Ronaldinho Gaúcho recuperó su libertad tras ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras su hermano Roberto recibió una condena de 2 años, con suspensión a cambio de donaciones, luego de casi seis meses de proceso, durante el que estuvieron en prisión casi 1 mes.

Por disposición del entonces juez penal de Garantías Gustavo Amarilla, Dinho pagó US$ 90.000 y Roberto pagó US$ 110.000.

Condenas y salidas alternativas para otros procesados

En esta causa también fueron procesadas otras 14 personas, entre funcionarios de la Dirección de Migraciones e Identificaciones de la Policía Nacional, que expidieron pasaportes y cédulas de identidad, gestores y civiles.

En el año 2020, en la misma audiencia en que se resolvió la situación de Ronaldinho y su hermano, otros siete acusados fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento a cambio de donaciones.

Otros siete procesados que fueron a juicio oral y público fueron condenados a penas de 1 a 5 años de pena privativa de libertad en un juicio oral y público que concluyó el 18 de setiembre de 2023. Este fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación el 16 de setiembre de 2024.