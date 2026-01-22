Falleció el payaso “Si No Sé”, ícono del entretenimiento infantil en Paraguay

Falleció este jueves Luis Amado Solís -a los 69 años de edad-, más conocido como el payaso “Si No Sé”, una de las figuras más queridas y reconocidas del entretenimiento infantil en Paraguay durante las décadas de 1980 y 1990.

El artista padecía de insuficiencia renal que ya arrastraba desde hace tiempo.

Lea más: Confesiones de un payaso Amado

El payaso “Si No Sé” había retomado su actividad artística en el 2024, cuando lanzó su primer videoclip con la canción “Hay que ponerse las pilas”, en un intento de volver al circuito infantil tras haberse recuperado parcialmente de problemas de salud, posteriormente, volvió a decaer.

El adiós del hijo de “Si No Sé”

Su hijo, Javier Solís Moreno, confirmó el fallecimiento con un emotivo mensaje en las redes sociales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Que en paz descanses, leyenda. Dejaste un gran legado artístico. Te amo, papá. Hiciste reír a generaciones teniendo una gran herida de infancia. Te respeto y te voy a extrañar. Voy a extrañar escuchar a The Beatles contigo. Tuviste que irte para hacer reír a los angelitos. Te voy a recordar por siempre. Si No Sé ayer, hoy y siempre”, escribió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los Payasos Si No Sé” debutaron en el Padeco del club Cerro Porteño, y compartieron escenario con “El Chavo del 8” y sus personajes.

Su primer tema grabado fue “El elefante trompita”, que se convirtió en uno de los más recordados de su repertorio.

En una entrevista concedida a ABC Color en 2013, Solís relató cómo nació el nombre artístico que lo acompañó toda su vida.

“Me gustó la música infantil y le consulté al maestro Nizugán qué me sugería para hacer un conjunto. Él se convirtió en el padrino del grupo. Faltaba el nombre y estaba entre Ta-Te-Ti y Si No Sé. A él le gustó Si No Sé, y así quedó”, contó.