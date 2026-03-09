Hospital San Pablo: leve aumento de cuadros respiratorios en la antesala del otoño

El doctor Vicente Vega, director del Hospital San Pablo, informó que en la actualidad los cuadros respiratorios —mayormente influenza— representan alrededor del 30 y 40 por ciento de las consultas, tanto en pacientes adultos como pediátricos y precisó que en la mayoría de los casos, el tratamiento es ambulatorio. De hecho, señaló que la mayoría de las hospitalizaciones en ese centro médico corresponden a casos obstétricos.

El profesional señaló que en las últimas semanas pudieron observar un ascenso leve de las consultas por problemas respiratorios y atribuyó este escenario a factores como los cambios en el clima y el reinicio de las clases, que implica una mayor interacción entre los niños y, en general, más circulación de personas. No obstante, aclaró que el aumento no es considerable, aunque sí se nota al comparar con los meses de diciembre, enero y febrero.

Diagnóstico rápido

El doctor Vega comentó que el hospital dispone de test rápidos para detectar virus sincitial respiratorio e influenza, estudios que se procesan con un tiempo de respuesta de 20 minutos. Asimismo, están procesando el panel viral y bacteriano respiratorio, cuyos resultados están disponibles en 24 horas. El horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 para toma y procesamiento de muestras. Los sábados de tarde y domingos la toma de muestras se realizan en el área de Urgencias, precisó.

Recomendaciones para reducir contagios

Evitar compartir utensilios o bebidas como el tereré

Cubrirse la boca al toser o estornudar y hacerlo con cuidado

Lavarse las manos con frecuencia

Mantener precauciones en lugares de mucha concurrencia

