Denuncia por muerte de bebé antes de nacer: esto dicen desde el Hospital San Pablo

Este miércoles, familiares de una paciente embarazada del Hospital San Pablo de Asunción denunciaron un supuesto hecho de negligencia al constatarse en ese centro de salud la muerte del feto en el vientre de la mujer.

Según denunció una familiar de la paciente, la mujer, de 27 años, llegó al hospital con dolores en el bajo vientre ayer martes alrededor de las 11:00, pero no fue atendida hasta las 14:30, tras lo cual se le informó que el bebé había fallecido ya días antes.

La familia de la mujer denunció que no se les informó la causa de la muerte del bebé.

En conversación con medios de comunicación este miércoles, la doctora Camila Cantero, jefa médica residente del Hospital San Pablo, explicó que, al ser atendida, la paciente fue sometida a un examen físico en el que no se detectaron los latidos del feto, tras lo cual se efectuó una ecografía que confirmó la ausencia de actividad cardiaca.

Según estiman los médicos, el feto habría fallecido entre siete y cinco días antes de que la mujer ingresara ayer al hospital.

Autopsia

La doctora Liliana Vera indicó que la paciente refirió ayer que había dejado de sentir los movimientos del bebé en su vientre tres días antes.

El feto sin vida fue extraído por medio de un parto natural ayer por la noche y será sometido a una autopsia por el Ministerio Público este miércoles para determinar la causa de su muerte.

La doctora Vera explicó que en un estudio realizado el pasado viernes a la paciente se detectó una enfermedad que no estaba presente al inicio del embarazo que podría estar relacionada al fallecimiento del feto.

¿Por qué tardaron en atender a la mujer?

El director del Hospital San Pablo, doctor Vicente Acuña, señaló que la tardanza en la atención a la mujer pudo haberse debido al alto flujo de pacientes ayer en el centro de salud. Afirmó que solo ayer atendieron a más de 90 mujeres embarazadas.

Sin embargo, admitió que la paciente debió haber sido atendida con mayor celeridad, teniendo en cuenta que manifestaba molestias.