Operativo contra abigeato deja tres detenidos y millonaria incautación en Caaguazú

El procedimiento fue ejecutado en la madrugada del domingo, desde las 03:00, en La Pastora y Coronel Oviedo, en el marco de la denominada operación “Sequimur Vestigia – Ñ Fase II”, encabezada por agentes del Departamento de Lucha Contra el Abigeato de la Policía Nacional.

Los intervinientes allanaron tres viviendas en el barrio Santo Domingo de La Pastora y en el barrio 30 de Abril, de la compañía Olegario de Coronel Oviedo, en cumplimiento del Auto Interlocutorio Nº 301 emanado del Juzgado Penal de Garantías de Villa Hayes.

Durante el operativo fueron detenidos Fermín Cohene Mendoza (29), Rodi Cohene Mendoza (30) y Ricardo Gabriel Vera Leiva (33), todos domiciliados en Coronel Oviedo y sindicados como supuestos integrantes de un grupo vinculado al robo de ganado.

La investigación guarda relación con un caso de abigeato ocurrido en la estancia Santa Marta, situada en el departamento de Presidente Hayes, además de otros hechos que estarían conectados con el mismo esquema delictivo.

En los allanamientos se incautaron G. 188.500.000, presumiblemente en billetes falsos de G. 100.000, además de G. 3.400.000 en efectivo, armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares y documentaciones relacionadas con el traslado y la transferencia de ganado.

Igualmente, los agentes confiscaron dos camionetas Toyota Fortuner con documentación irregular, que, según los investigadores, también estarían vinculadas al hecho investigado

El procedimiento fue realizado con apoyo de unidades de inteligencia y del Grupo Táctico en Operaciones Rurales (TOR), además de personal de la Dirección contra el Abigeato de la Policía Nacional.

Por disposición del fiscal Irán Suárez Galeano, los detenidos serán trasladados a la Comisaría 4ª de Villa Hayes, donde quedarán a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.