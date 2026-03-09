Nacionales
09 de marzo de 2026 - 19:18

Operativo contra abigeato deja tres detenidos y millonaria incautación en Caaguazú

Los detenidos quienes aparentemente forman parte de una red de abigeos a nivel país.
Los detenidos quienes aparentemente forman parte de una red de abigeos a nivel país.

LA PASTORA. Un operativo policial contra una presunta red de abigeos dejó como resultado tres detenidos y la incautación de dinero presuntamente falso, armas y vehículos durante allanamientos realizados en varios distritos del departamento de Caaguazú. La investigación se vincula con el transporte de ganado robado recuperado días atrás en la localidad de Minga Guazú.

Por Víctor Daniel Barrera

El procedimiento fue ejecutado en la madrugada del domingo, desde las 03:00, en La Pastora y Coronel Oviedo, en el marco de la denominada operación “Sequimur Vestigia – Ñ Fase II”, encabezada por agentes del Departamento de Lucha Contra el Abigeato de la Policía Nacional.

Lea más: Imputación de supuesto abigeo tras recuperación de ganado denunciado como robado en Fuerte Olimpo

Los intervinientes allanaron tres viviendas en el barrio Santo Domingo de La Pastora y en el barrio 30 de Abril, de la compañía Olegario de Coronel Oviedo, en cumplimiento del Auto Interlocutorio Nº 301 emanado del Juzgado Penal de Garantías de Villa Hayes.

Durante el operativo fueron detenidos Fermín Cohene Mendoza (29), Rodi Cohene Mendoza (30) y Ricardo Gabriel Vera Leiva (33), todos domiciliados en Coronel Oviedo y sindicados como supuestos integrantes de un grupo vinculado al robo de ganado.

Camioneta de dudosa procedencia encontrada en el poder de los detenidos.
Camioneta de dudosa procedencia encontrada en el poder de los detenidos.

La investigación guarda relación con un caso de abigeato ocurrido en la estancia Santa Marta, situada en el departamento de Presidente Hayes, además de otros hechos que estarían conectados con el mismo esquema delictivo.

En los allanamientos se incautaron G. 188.500.000, presumiblemente en billetes falsos de G. 100.000, además de G. 3.400.000 en efectivo, armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, teléfonos celulares y documentaciones relacionadas con el traslado y la transferencia de ganado.

Millonario monto de dinero aparentemente falsos encontrado en el poder de los detenidos.
Millonario monto de dinero aparentemente falsos encontrado en el poder de los detenidos.

Igualmente, los agentes confiscaron dos camionetas Toyota Fortuner con documentación irregular, que, según los investigadores, también estarían vinculadas al hecho investigado

Lea más: Tras tiroteo entre policías y abigeos, recuperan ganado robado en Fuerte Olimpo

El procedimiento fue realizado con apoyo de unidades de inteligencia y del Grupo Táctico en Operaciones Rurales (TOR), además de personal de la Dirección contra el Abigeato de la Policía Nacional.

Por disposición del fiscal Irán Suárez Galeano, los detenidos serán trasladados a la Comisaría 4ª de Villa Hayes, donde quedarán a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones.