Tras tiroteo entre policías y abigeos, recuperan ganado robado en Fuerte Olimpo

El hecho se registró en la tarde del domingo en un retiro abandonado perteneciente a la estancia Periquito, distante a unos 50 km del casco urbano de Fuerte Olimpo. Hasta el lugar llegaron los uniformados policiales en prosecución de la denuncia por el robo de cinco animales vacunos ocurrido en el establecimiento ganadero Las Margaritas, lindante con el sitio donde se produjo el enfrentamiento.

Los agentes policiales obtuvieron el permiso correspondiente del encargado de la estancia donde se encontraron los animales robados; sin embargo, para llegar al retiro abandonado tuvieron que caminar varios kilómetros, atendiendo que no existe camino para vehículos y solo se puede acceder a pie o a caballo.

Al llegar al precario rancho de karanday, pudieron encontrar en el interior solo elementos de tereré, ropas de personas y productos alimenticios. Al inspeccionar los alrededores, divisaron cuatro animales vacunos tambeados (atados a los árboles), por lo que decidieron permanecer ocultos a la espera de la llegada de los supuestos abigeos.

No pasaron horas cuando los investigadores escucharon voces de personas, pudiendo visualizar a tres hombres montados en sus respectivos caballos, trayendo consigo un animal vacuno en el sistema conocido en el campo como “cajima”, que consiste en amarrar a un vacuno al costado del caballo para obligarlo a caminar.

Los uniformados, al dar la voz de “alto, policía”, lejos de que los cuatreros se detuvieran, comenzaron a cubrir la huida a balazos, por lo que también los policías tuvieron que responder de la misma manera utilizando sus armas de fuego. Tras el intenso tiroteo, los marginales, amparados por el extenso bosque, lograron finalmente huir dejando abandonados los animales vacunos y sus demás pertenencias.

Incautación

El operativo policial logró la recuperación de los cinco animales vacunos denunciados como robados de la estancia Las Margaritas S.A. Además, se incautaron dos aparatos celulares que los marginales dejaron durante la fuga, así como linternas y vestimentas que pertenecerían a los supuestos abigeos.

El hecho en cuestión fue comunicado al Ministerio Público, a cargo del fiscal Luis Coronel, quien deberá conducir la investigación en busca de identificar a los supuestos cuatreros, para lo cual cuenta con importantes pruebas, como los aparatos celulares.

Al respecto, el agente fiscal mencionó que en el día de hoy se estarán tomando las declaraciones a los agentes policiales que participaron de este operativo, para luego solicitar por orden judicial la desgrabación de los teléfonos celulares incautados en la oportunidad, en busca de llegar a los responsables de este hecho de robo de animales vacunos.

Abigeato

El mayor flagelo que soportan los ganaderos en el Alto Paraguay, sin dudas, son los constantes hechos de abigeato, que ponen en riesgo la principal economía de la región, atendiendo que en todo el departamento se carece de industrias, por lo que la ganadería da ocupación laboral a cientos de familias.

La región cuenta con más de 1.800.000 cabezas de ganado, siendo el segundo departamento del país con mayor hato ganadero. En tanto, más del 30% de la carne exportada se produce en esta parte del Paraguay, de allí la tremenda importancia que deben tener las autoridades para proteger esta actividad.

Sin embargo, el flagelo diario de los productores es que casi nunca se recuperan los animales robados, o, si se logra recuperar como en este último caso, no se detiene a los supuestos abigeos. De allí la preocupación, atendiendo que en varias ocasiones se dieron casos de personas que fueron aprehendidas con las evidencias, pero a los pocos días recuperan la libertad.

Los ganaderos creen que esto sucede debido a que existiría toda una gran organización detrás del robo de los animales vacunos, donde estarían involucrados funcionarios públicos de varias instituciones, como la propia Policía, Senacsa, municipios y, ni qué hablar, autoridades judiciales (fiscales y jueces).