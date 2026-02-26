Imputación de supuesto abigeo tras recuperación de ganado denunciado como robado en Fuerte Olimpo

El supuesto abigeo fue identificado como Juan Ramón Sánchez Sosa, quien ya cuenta con frondosos antecedentes por hechos de robo de ganado vacuno. El Ministerio Público, a cargo del fiscal Luis Coronel, procedió a imputarlo por supuestos hechos de abigeato y asociación criminal.

Durante el procedimiento policial, en el cual se logró recuperar los cinco animales vacunos denunciados como robados, los marginales cubrieron su huida a balazos, pero dejaron abandonados dos teléfonos celulares, además de vestimentas varias, en el precario rancho de karanday que servía de refugio a los cuatreros.

El agente fiscal dijo que gracias a estos elementos incautados se pudo dar con la identidad del hoy detenido e imputado, y se aguarda la desgravación de los teléfonos celulares para poder identificar a los demás integrantes de esta banda de marginales. No se descarta que también integren el grupo personal de la estancia donde se produjo el robo.

El aprehendido guarda reclusión en la comisaría policial de Fuerte Olimpo, donde deberá permanecer por unos días por trámites de rigor, para luego ser derivado a la Penitenciaría de la ciudad de Concepción. La persona se expone a 10 años de encierro en caso de ser hallado culpable, según el fiscal.

Hechos

El pasado 15 de febrero, uniformados policiales del Departamento de Lucha contra el Abigeato, lograron llegar hasta lo que sería un aguantadero de los abigeos, en un retiro abandonado de una estancia distante a unos 45 kilómetros del casco urbano de Fuerte Olimpo, esto en base a la denuncia de robo de ganado vacuno.

El lugar donde llegaron los uniformados se denomina Periquito, lindante con la estancia Las Margaritas S.A., sitio donde se denunció el robo de cinco animales vacunos. El lugar es de difícil acceso y solo se puede llegar a pie o a caballo, ya que no cuenta con camino para vehículos.

Los agentes policiales encontraron en el lugar un precario rancho de karanday (palma), que alguna vez fue un retiro de la estancia en cuestión. Dentro de la vieja vivienda hallaron dos teléfonos celulares, cargadores, prendas de vestir y equipo de tereré, pero a ninguna persona.

Tras verificar los alrededores, pudieron constatar que cuatro animales vacunos se encontraban tambeados (atados) por los árboles del lugar, por lo que procedieron a montar una especie de guardia para dar con los responsables, ínterin en que individualizaron a tres sujetos a caballo trayendo otro vacuno en cajima, que consiste en amarrar a un vacuno al costado del caballo para obligarlo a caminar.

Cuando los policías se identificaron y dieron la voz de alto, los marginales comenzaron a disparar sus armas de fuego para cubrir la fuga, internándose en la espesura del bosque existente en el lugar. En tanto, los agentes policiales también respondieron al ataque, por lo que se produjo una tremenda balacera.

Finalmente, todos los cuatreros lograron huir, en tanto los intervinientes procedían a incautar los cinco animales vacunos denunciados como robados, además de las evidencias dejadas por los marginales, siendo la pieza clave para esta primera detención e imputación los dos celulares incautados.

El fiscal de la causa dijo que, una vez que se proceda a la desgravación de estos celulares, se podrá llegar a los demás abigeos, sin descartar la posibilidad de que algunos sean personal de la estancia Las Margaritas S.A., donde se produjo el robo del ganado.