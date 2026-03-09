San Pedro: comienza campaña de vacunación en la zona del último brote de sarampión

El acto oficial se llevó a cabo en el local de la Escuela Básica Nº 357 Cnel. Zoilo González, de San Estanislao, con la presencia de autoridades locales y departamentales.

El inicio de la campaña de inmunización regional contra el sarampión y la rubéola incluye a niños de 1 a 5 años. Forma parte del programa de vacunación nacional promovido por el Ministerio de Salud, con el objetivo de prevenir la proliferación de estas enfermedades en la población.

Conforme a lo manifestado por el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, la campaña tendrá una duración de dos meses, durante los cuales se tiene planificado vacunar a unos 32.000 niños de los 22 municipios de San Pedro y a 495.000 niños del país. Está a cargo del personal de blanco en los puestos vacunatorios habilitados para la inmunización de los infantes.

También informó que varias brigadas de vacunadores ya están recorriendo las diferentes localidades, visitando las viviendas particulares e instituciones educativas, donde se encuentra una gran cantidad de escolares que deben recibir las vacunas para la prevención del sarampión y la rubéola.

“Hoy comenzamos oficialmente este trabajo, donde estamos comprometidos todos, incluida la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que en San Pedro, en 2025, tuvimos algunos casos de sarampión que, por suerte, pudimos controlar a tiempo mediante la rápida acción del área de la salud, lo que nos permitió evitar la proliferación de la enfermedad en el departamento”, enfatizó.

Recomendación a los padres

Por su lado, la directora del Hospital Distrital de Santaní, Dra. Zulma Cabrera, hizo un llamado de concienciación a los padres y madres de familia para llevar a los vacunatorios a sus hijos durante estos dos meses de la campaña de inmunización, a fin de que ningún niño dentro del rango de edad requerido quede sin recibir su vacuna durante este tiempo, recomendó la funcionaria.

Brote en el segundo departamento

En agosto de 2025 se registró un caso de sarampión en un paciente, un niño de 5 años, que fue atendido en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray con síntomas de fiebre, neumonía y erupciones cutáneas. Posteriormente, fue trasladado a un hospital privado en Asunción, donde se recuperó favorablemente y fue dado de alta.

Las autoridades sanitarias informaron en aquel entonces que se trató de un caso importado, ya que la familia del niño había recibido la visita de parientes del extranjero.

Luego fueron confirmados casos en Tacuatí, Nueva Germania y Santa Rosa del Aguaray. Estas tres localidades representan el 77 % de los casos registrados en el país hasta fin de año.

Salud Pública insistió en ese momento en que la vacunación es la herramienta más eficaz para detener la propagación del virus. El esquema regular contempla la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18 meses de vida.