Video: fuerte raudal destruye precaria vivienda en un asentamiento de Pedro Juan Caballero

Una lluvia torrencial se registró en la ciudad de Pedro Juan Caballero en horas de la tarde de este lunes. Rápidamente se formaron enormes y peligrosos raudales, que tuvieron consecuencias negativas especialmente para los miembros de una precaria vivienda localizada en un asentamiento urbano ubicado en la fracción Cerro Corá de esta capital departamental. La casa se desplomó debido a la fuerza del raudal durante la intensa lluvia.

“Perdí todo, mi hija de 8 años también; nos quedamos con la ropa que tenemos puesta”, expresó Arminda Martínez, quien junto a su hija perdió todo tras inundarse su humilde vivienda.

Familia afectada necesita ayuda

Arminda Martínez, cuya vivienda ubicada en un asentamiento situado en Pedro Juan Caballero se vino abajo tras inundarse por un intenso raudal, dijo que para recuperar lo que perdió necesitará la ayuda de la comunidad.

“Necesitamos ropa, colchones, chapa para lograr lo necesario y poder construir de vuelta nuestra casa”, expresó la afectada.

El contacto para ayudar a la familia es el 0974856268.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Falta de mobiliario y riesgo de derrumbe en un pabellón, denuncian en colegio de Pedro Juan Caballero