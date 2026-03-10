Avelino Martínez: repudian el mal estado de la avenida y critican al MOPC

Varios usuarios que utilizan diariamente la avenida Avelino Martínez manifestaron su repudio por el mal estado de esta importante arteria que conecta barrios y ciudades del departamento Central. A pesar de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ya adjudicó las obras hace cinco meses para su rehabilitación, los trabajos aún no se han iniciado.

Automovilistas y vecinos aseguraron estar cansados de circular por el trayecto, que se encuentra lleno de baches. Señalaron que el deterioro del camino provoca constantes embotellamientos y daña a los vehículos que transitan por la zona.

Según informó el MOPC, las obras de readecuación abarcarán unos 6 kilómetros del trayecto, que inicia en la avenida Del Agrónomo y se extiende hasta la ruta PY01 (ex Acceso Sur).

Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la adjudicación con ID 468285, del 8 de octubre de 2025, favoreció al “Consorcio Vial GS”, cuyo representante legal es Francisco José Griño Troche, y al “Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49”, cuyo representante legal es José María Díaz Benza Camerón, por un monto superior a G. 242.000 millones.

Sin embargo, pasaron cinco meses y no se informó una fecha concreta para el inicio de las intervenciones, lo que genera malestar entre los conductores.

Alicia Brítez, una de las usuarias, dijo que Avelino Martínez “es de terror. No tiene nombre. Es impresionante, no se puede pasar. Provoca embotellamientos y nuestros vehículos se descomponen por los baches”, expresó.

Cuestionó que las autoridades solo se limiten a hacer remiendos cada tanto y que no se ocupen de resolver el problema de manera definitiva.

“Las autoridades deben ponerse las pilas, porque para eso están, para eso asumieron la responsabilidad de estar en un cargo público", criticó.

Sin fecha de inicio

En el portal oficial del MOPC se publican los detalles de la adjudicación de las obras. No obstante, ante nuestra consulta sobre la fecha prevista para el inicio de los trabajos, desde la Dirección de Comunicación de la institución no emitieron respuesta.

Mientras tanto, los conductores continúan aguardando el inicio de las mejoras en una de las avenidas más transitadas del área metropolitana.