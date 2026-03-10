Caja fiscal: docentes de PJC se movilizan y anuncian cierre de ruta

Cientos de docentes de la ciudad de Pedro Juan Caballero y de otros dos distritos de Amambay se concentraron sobre la avenida Fernando de la Mora y la colectora de la ruta PY05 de la capital departamental, en el marco del paro nacional del sector como medida de protesta contra el proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal. Referentes de distintos gremios de educadores se encargaron de explicar a sus colegas el alcance de los puntos que cuestionan en cuanto a la reforma.

Integrantes de la Asociación de Familiares de Policías del Amambay también se sumaron a la movilización y anunciaron que muchos de ellos viajarán a Asunción para acoplarse, el miércoles, a la jornada de protesta a nivel central.

Docentes anuncian cierre de ruta

Desde el sector de los docentes sindicalizados de Pedro Juan Caballero, indicaron que tienen previsto recrudecer la protesta contra el proyecto oficialista de reforma de la Caja Fiscal. Mañana, miércoles, se concentrarán en la colonia Yvype, a unos 10 km del casco urbano de la capital departamental, para llevar a cabo la manifestación, que incluirá el cierre de la ruta PY05, según anunció el profesor Fernando Villaba, uno de los líderes gremiales.

En Amambay son aproximadamente 1.500 docentes los que se verían afectados de forma negativa con la eventual aprobación del proyecto de ley, según indicaron desde el sector.