Calvario en el IPS de Luque: pacientes denuncian larga espera en Urgencias

La paciencia de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) en Luque llegó al límite. Segun denunciarios varios pacientes que llegaron a Urgencias, lo que debería ser un servicio de respuesta rápida se convirtió en una prueba de resistencia.

Según un video, los pasillos del hospital estaban abarrotados de personas que esperan ser llamadas por un médico.

Asimismo, según los relatos, el tiempo de espera promedio para una consulta en clínica médica está superando las cuatro o cinco horas.

Los relatos de una larga espera

“Vine a las siete de la tarde y ahora me estoy retirando a las diez y media”, relató una mujer con tono de cansancio.

Su caso no es el único ni el más grave; en los pasillos se comentaba el calvario de otros asegurados que llegaron a las tres de la tarde y recién lograron salir cerca de las nueve de la noche.

Otra mujer, que acudió por un cuadro de tos severa, se mostró resignada a la situación y manifestó que debió haber venido más temprano.

Según los usuarios, el problema principal radica en la atención a adultos, ya que el servicio de pediatría, por el contrario, mantiene un ritmo mucho más ágil. “Clínico lo que es impresionante la gente”, sentenció una asegurada, señalando la falta de médicos para cubrir la demanda.

Sin insumos para una mordida de perro

La crítica también apunta la falta de insumos médicos. Una joven que llevó a su abuela de urgencia por una mordida de perro denunció que en el hospital ni siquiera contaban con insumos básicos para desinfectar la herida.

“Hay bastantes personas en urgencias, si no me creen pueden entrar a mirar los pasillos. No tienen ni alcohol”, reclamó.