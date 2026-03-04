Familiares de paciente que falleció en IPS denuncian “trato inhumano” y falta de información

Victor Duré es el asegurado de IPS que falleció tras ingresar por segunda vez a la UTI del hospital central. Su caso se hizo conocido el mes pasado, ya que su vida pendía de un hilo, con un corazón que operaba al 32%, mientras aguardaba una cama en UTI debido a la burocracia.

Araceli Duré, hija de Víctor, denunció un trato inhumano por parte del personal médico del IPS, quienes incluso hasta le cuestionaron el ingreso a UTI, debido al estado de salud deteriorado de su padre.

“Falta de comunicación y seguimiento, un paciente pasa de un lugar a otro y no hay seguimiento, no hay comunicación de los doctores. Nosotros, los parientes otra vez le tenemos que explicar a cada doctor cuál es la situación de papá. No corresponde eso, hay un expediente que ellos tienen que leer o seguir. El otro es la falta de humanidad, que lastimosamente pierden”, denunció.

Araceli aseguró que durante el tiempo que acompañó a su padre en su hospitalización, no vio a ningún médico haciendo rondas, ni siquiera a estudiantes, solo a los enfermeros y enfermeras, quienes eran los únicos que veía atender a su padre. “Incluso los doctores no le querían mandar más a terapia, porque ya era un paciente crítico. Yo le dije al doctor, ‘¿entonces vos me estás diciendo que le vas a dejar morir a mi papá?“, criticó.

Lo que dicen desde el IPS

El director médico de IPS, Edgar Ortega, fue consultado por nuestra redacción sobre el hecho.

Sobre la denuncia de falta de rondas y control de los médicos, dijo que es imposible que esta situación ocurra, ya que sin la evaluación de un profesional médico, el paciente no puede recibir medicamentos, considerando que todas las indicaciones caducan en el día.

“Lo que puede haber ocurrido es que ellos no pudieron ver o estar presentes durante la evaluación. generalmente se pide que no estén presentes los parientes. Los informes se dan en horarios marcados y algunas veces las urgencias o emergencias que se presentan, obligan a asistir primero esos eventos y luego los informes”, puntualizó.

Sobre la falta de humanidad en el trato, dijo que no podría dar una opinión porque es un tema complicado de explicar, más aún en pacientes muy complejos y delicados, como el caso del paciente en cuestión.

Agregó que existen canales a disposición, como el Centro de Atención Directa, Control Interno y Auditoria para ver si algo no se ajusta al tratamiento médico y si hubo algún error en el procedimiento o trato, además de ponerse a disposición del Ministerio Público o Superintendencia de Salud, si así lo requiriesen.

También dijo que se puso a disposición de los familiares para explicarles lo ocurrido con el paciente en caso de que tengan dudas o cuestionamientos.

La atención médica del Hospital Central del IPS es cuestionada por los asegurados, debido a la falta de insumos y a muertes recientes de pacientes que se dieron por falta de atención oportuna o medicamentos.