10 de marzo de 2026 - 07:43

Caos vehicular en San Lorenzo por camión averiado

Embotellamiento generado esta mañana en San Lorenzo, sobre la ruta PY02.
Gentileza, Patrulla Caminera

La Patrulla Caminera confirmó que un vehículo de gran porte quedó parado afectando un carril de la Ruta PY02, en inmediaciones de la Universidad Nacional de Asunción, en la ciudad de San Lorenzo. El tránsito se tornó sumamente lento en “hora pico”, con dirección a Fernando de la Mora. Testigos reportaron que un bus también quedó averiado en la zona.

Por ABC Color

En horas de la madrugada, un camión se averió sobre la Ruta PY02, frente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, ciudad de San Lorenzo. Los ciudadanos que buscan llegar a sus puestos de trabajo reportaron que el problema ocasiona un estancamiento de más de media hora, que se va acumulando desde antes del Mercado Municipal y se extiende por varios kilómetros.

Desde las redes sociales de la Dirección Nacional de Patrulla Caminera confirmaron que en horas de la madrugada un camión presentó problemas mecánicos en esa zona. No obstante, conductores que circulan por la zona reportaron que a estas horas el problema principal lo genera un ómnibus de la Línea 128, de la empresa Ypacaraí E.T.C., que ocupa prácticamente dos carriles.

El camión ya habría sido retirado, pero el embotellamiento persiste debido a dicho colectivo averiado en el mismo punto. Cabe destacar que a pocos metros se encuentra una sede de la Patrulla Caminera; a pesar de ello, aún no se dispuso una grúa para retirar el rodado.