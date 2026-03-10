Caos vehicular en San Lorenzo por camión averiado

En horas de la madrugada, un camión se averió sobre la Ruta PY02, frente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, ciudad de San Lorenzo. Los ciudadanos que buscan llegar a sus puestos de trabajo reportaron que el problema ocasiona un estancamiento de más de media hora, que se va acumulando desde antes del Mercado Municipal y se extiende por varios kilómetros.

Desde las redes sociales de la Dirección Nacional de Patrulla Caminera confirmaron que en horas de la madrugada un camión presentó problemas mecánicos en esa zona. No obstante, conductores que circulan por la zona reportaron que a estas horas el problema principal lo genera un ómnibus de la Línea 128, de la empresa Ypacaraí E.T.C., que ocupa prácticamente dos carriles.

El camión ya habría sido retirado, pero el embotellamiento persiste debido a dicho colectivo averiado en el mismo punto. Cabe destacar que a pocos metros se encuentra una sede de la Patrulla Caminera; a pesar de ello, aún no se dispuso una grúa para retirar el rodado.