Caótico tránsito en Asunción: la solución estructural que plantea el intendente

En los últimos días, el tránsito en Asunción se volvió aún más caótico, según denuncian usuarios que circulan a diario por la ciudad.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la falta de coordinación entre los semáforos, que -según los reclamos- ralentizaría el flujo vehicular y agravaría los embotellamientos.

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), afirmó que la solución estructural pasa por implementar un sistema de transporte público masivo, de modo a que la ciudadanía que no reside en la Capital pueda movilizarse a través de ese servicio y no en sus vehículos particulares.

“Creo que la ciudad no tiene un tamaño demasiado grande. Ingresan a la ciudad entre 600.000 y 800.000 vehículos. La única forma de que el tráfico no sea elevado es que exista un transporte público masivo”, mencionó.

Semáforos bajo la lupa

Consultado por la supuesta falta de coordinación entre los semáforos, señalada como una de las posibles causas del tránsito menos fluido, Bello descartó ello, pues indicó que realizó un estudio de campo.

Según mencionó, verificó que el tiempo de traslado entre dos puntos de Asunción es mayor en hora pico que en otros momentos del día, por lo que considera que los semáforos no tienen una incidencia determinante en el problema.

En esa línea, destacó que el sistema de semáforos funciona sobre la base de un estudio técnico realizado por la agencia coreana Koica.

“No creo que ellos no hayan estudiado para hacer su planteamiento a la ciudad. Generalmente, todo lo que hacen los coreanos tiene un nivel técnico muy elevado”, justificó.

Evaluaciones permanentes y posibles ajustes

No obstante, el intendente señaló que el tránsito es uno de los ejes centrales de su gestión y que se encuentra en evaluación constante, teniendo en cuenta las quejas y reclamos que recibe tanto de la ciudadanía como de especialistas.

En ese contexto, aseguró que analizará los cuestionamientos sobre una supuesta descoordinación entre semáforos que podría estar afectando la fluidez vehicular.

“Si no funciona lo que dicen lo que dicen los coreanos, vamos a reformular y vamos a hacer de una forma distinta. Pero, (Koica) es lo mejor que tengo del plano de estudio para poder implementar esto”, dijo.

Ayer, el sistema de semáforos de Asunción quedó momentáneamente sin conexión debido a una falla con la fibra óptica, causada por una empresa privada, según informó la Comuna.