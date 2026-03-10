Con balines de goma y camión hidrante, Policía frena con antimotines avance de cañicultores hacia la Ruta PY02

Un contingente de la Policía Nacional bloqueó este martes el avance de cañicultores que se movilizaban desde Mauricio José Troche con destino al cruce San Pedro, donde pretendían realizar cierres intermitentes de la Ruta PY02.

Los productores buscaban trasladarse hasta ese punto estratégico para concretar la medida de fuerza anunciada tras la paralización del proceso licitatorio para culminar el nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petropar en la zona.

Sin embargo, un importante despliegue policial fue instalado en el acceso que conecta con la ruta internacional, impidiendo el paso de los manifestantes. Al momento en que los productores intentaron cruzar la barrera policial utilizando sus tractores, la policía respondió con el camión hidrante y disparos de balines de goma. Varios manifestantes quedaron con heridas a raíz de los disparos y recibieron atención médica.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/10/01/canicultores-de-troche-tiran-sus-productos-sobre-la-calzada-y-sacan-sus-camiones-para-cerrar-unos-10-kilometros-de-la-ruta-py02/

De acuerdo con datos recabados en el lugar, los agentes habrían recibido la directiva de mantener la movilización dentro del distrito de Troche y evitar que los agricultores lleguen hasta la ruta internacional.

El cruce San Pedro se encuentra en territorio del departamento de Caaguazú, lo que motivó la instalación de controles policiales en el límite departamental.

Durante la mañana se registraron momentos de tensión entre manifestantes y uniformados cuando un grupo de cañicultores intentó avanzar con sus tractores hacia el cordón policial.

En el lugar se encontraban desplegados agentes de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), además de personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

También participa la Agrupación Especializada Antidisturbios, que instaló un dispositivo de seguridad para evitar que los tractores y camiones avancen hacia la ruta.

Como parte del operativo fue movilizado igualmente un camión hidrante perteneciente al grupo antimotines.

A estos efectivos se sumaron agentes de comisarías de la jurisdicción tanto del departamento de Guairá como de Caaguazú.

Los cañicultores habían anunciado que desde esta jornada comenzarían cierres intermitentes de la Ruta PY02 como medida de presión al Gobierno y a Petropar.

El reclamo se centra en la paralización del proceso licitatorio para culminar el nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Troche.

Los productores sostienen que la obra es fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de caña de azúcar en la región y garantizar la comercialización de la producción de cientos de pequeños agricultores.

La movilización se inició con una caravana simbólica de tractores y camiones en la ciudad de Troche.

En dos ocasiones, los dirigentes del sector habían advertido que, si no existían avances concretos en la situación administrativa del proyecto, avanzarían con medidas más contundentes.