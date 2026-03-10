Docentes de San Pedro se suman a movilización nacional y no descartan cierre de rutas

Las movilizaciones se registran en los distritos de San Pedro de Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Liberación, San Estanislao (Santaní) y Capiibary. Los educadores anunciaron que para mañana concentrarán mayor cantidad de manifestantes en Santa Rosa del Aguaray, Liberación y Santaní, donde incluso no descartan el cierre de rutas como medida de presión.

Debido a la medida de fuerza, el desarrollo de clases quedó suspendido hoy y mañana. La Gobernación de San Pedro también informó mediante un comunicado que se suspende temporalmente la provisión de alimentos dentro del programa Hambre Cero, debido a que no se registran actividades escolares en las instituciones educativas.

Los docentes se mantienen en estado de alerta ante el posible tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Aunque el tema no figura en la agenda de la sesión ordinaria del miércoles en el Cámara de Senadores, existe la posibilidad de que sea incluido en una sesión extraordinaria.

El proyecto de reforma del sistema de jubilaciones del sector público es considerado uno de los cambios más relevantes para las finanzas públicas del país.

El plan del Congreso sería tratar el proyecto en una sesión extraordinaria del Cámara de Senadores este miércoles y posteriormente remitirlo a la Cámara de Diputados para su aprobación con las modificaciones correspondientes.

Mientras continúan las negociaciones con el Ejecutivo, los gremios docentes ratificaron que se mantendrán firmes en las medidas anunciadas, que incluyen paros y movilizaciones en todo el país.