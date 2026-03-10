Docentes en pie de guerra por reforma de caja fiscal que se trataría este miércoles

Una de las reformas más importantes para las finanzas públicas del país y por su enfoque social podría ser definida en los próximos días, de confirmarse el tratamiento del proyecto de Ley de reforma del sistema de jubilaciones del sector público esta semana en Senado.

El plan que cuenta con media sanción por parte de Diputados, incluiría algunos ajustes para flexibilizar lo aprobado por Cámara Baja, de acuerdo a lo señalado en principio por voceros de las comisiones de Hacienda y de Legislación, y del vicepresidente de la República Pedro Alliana (presidente en ejercicio), ayer tras reuniones con los representantes de los gremios docentes.

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris indicó tras la reunión con el vicepresidente Alliana y con representantes de la Cámara de Senadores que hay algunos avances, pero no un acuerdo propiamente sobre los reclamos del sector.

Entre los avances en la conversación con los senadores destacó la posibilidad de incluir en las modificaciones la fijación de la edad jubilatoria desde los 53 años con el 78% de retorno y en 58 años con el 90% de tasa de sustitución, con 25 años de aportes y el beneficio de jubilación extraordinaria por enfermedad.

De acuerdo con el conversado con los legisladores, habría un compromiso de que el Estado tenga un aporte del 10% como patronal. “Eso implica más de 120 millones de dólares solo para el sector docente”, acotó.

Otro aspecto que consideran importante incluir es que los docentes que tengan 20 años de antigüedad, partir del 2027 podrán jubilarse con la ley actual o con la nueva ley. “No puedo decir que estoy contento con las modificaciones, pero consideramos una base importante y si se da, va a ser un triunfo fundamental del sindicalismo paraguayo, principalmente del sector docente”, indicó Piris.

Plantearán sesión extra para este miércoles

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, indicó a su vez que se alcanzó un alto porcentaje de acuerdo con los docentes respecto a los planteamientos del sector para la reforma de la Caja Fiscal.

Señaló que el objetivo es incluir el tema en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores este miércoles y que al día siguiente la Cámara Baja apruebe el texto con las modificaciones introducidas.

Manifestaciones y paros siguen firmes

En medio de estas conversaciones en torno a las modificaciones de la Ley de la Caja Fiscal, los gremios docentes reafirmaron que se mantienen firmes en las medidas anunciadas como paros y movilizaciones en todo el país.

“Somos conscientes que están cediendo gracias a la gran presión que hemos hecho y gracias a que hemos sido firmes”, dijo el titular de FEP Silvio Piris al tiempo de afirmar que la intención de movilización se mantiene firme tal como se viene anunciando.

En la misma línea se manifestó Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores – Auténtica (OTEP – A), quien fue tajante al señalar que la movilización convocada para el 10 y 11 de marzo podría incluso extenderse a toda la semana de acuerdo a la decisión que se tome en el Congreso.

Esta medida también alcanza al sector universitario, ya que todos los sindicatos de los institutos de educación superior y universidades públicas integran la Intersindical y de este modo se acoplan a la movilización nacional y paro académico y administrativo.

Directores se suman al paro

Por su parte, el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial del Paraguay anunció que se sumará al paro nacional convocado para hoy y mañana miércoles por la Intersindical de Trabajadores de la Educación del Paraguay, que cuestionan el aplazamiento del tratamiento del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal).

Representantes de gremios de funcionarios públicos expresaron temor de que la decisión de postergar indefinidamente el tratamiento formara parte de una maniobra para tratar el tema “sobre tablas”, por sorpresa, en la sesión ordinaria del Senado de esta semana, una posibilidad que representantes del oficialismo cartista han negado.

En su comunicado de anuncio de adhesión al paro nacional, el Sindicato de Directores indica que no habrá actividades académicas o administrativas en ninguna de las 8.000 instituciones educativas de gestión oficial u oficial subvencionada del país.

“No permitiremos ningún retroceso de los derechos adquiridos por los colegas del Magisterio Nacional”, concluye el anuncio.

Cuestionada versión de Diputados

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal el pasado 5 de febrero. La propuesta busca reducir el millonario déficit del sistema jubilatorio del sector público, que el año pasado cerró en US$ 380 millones de saldo rojo.

Entre los puntos clave del proyecto aprobado se destacan:

La edad y aportes (Magisterio, Docentes y Magistrados): Se estableció la jubilación ordinaria a los 57 años de edad con 25 años de aporte, con tasas de sustitución (haber jubilatorio) de entre el 70% y el 85%.

Para la jubilación extraordinaria: se estableció una edad mínima de 55 años de edad y 30 años de aporte para una tasa del 70%.

Para las Puerzas Públicas (Policías y Militares): Se fijó 25 años de servicio y 57 años de edad.

Con respecto al aporte estatal se incluyó un esquema gradual de aporte estatal que aumentará un 1% anual hasta llegar al 5%.

Hay posturas divididas

El polémico plan de Reforma de la Caja al parecer tiene divida a la clase política, incluso dentro del mismo movimiento oficialista.

En principio el presidente Peña se mostró a favor de la versión de Diputados, sin embargo, luego que Alliana tomó la posta en la negociación emerge como la figura conciliadora con los gremios, especialmente de los docentes quienes acudieron a el nuevamente ayer, tras una reunión no muy auspiciosa con el titular de la Comisión de Hacienda Silvio Ovelar. Este no se presentó en la reunión de mesa directiva, donde se anunció que el plan no se trataría en sesión ordinaria, pero se anunció que si podría tratarse en sesión extra.